Asuman Dabak genç kız gibi!

Çoktandır görünmeyen Asuman Dabak, Çeşme’de ortaya çıktı. Her yıl sezonu açtığı Alaçatı’da tatil yapan oyuncu geçtiğimiz gün The Beach Of Momo’daydı.

Önce locasında bir arkadaşı ile telefonda şen şakrak sohbet etti. Ardından denize girdi. Yarım saat kadar yüzdü. 51 yaşındaki Asuman Dabak’ın formu yerinde görünüyordu.