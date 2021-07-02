Magazin Asuman Dabak genç kız gibi!

Asuman Dabak genç kız gibi!

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Asuman Dabak genç kız gibi!

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu Asuman Dabak Çeşme'de görüntülendi. 51 yaşındaki oyuncu fiziğiyle dikkat çekti. Deniz BOY / POSTA

02 Temmuz 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Çoktandır görünmeyen Asuman Dabak, Çeşme’de ortaya çıktı. Her yıl sezonu açtığı Alaçatı’da tatil yapan oyuncu geçtiğimiz gün The Beach Of Momo’daydı.

Önce locasında bir arkadaşı ile telefonda şen şakrak sohbet etti. Ardından denize girdi. Yarım saat kadar yüzdü. 51 yaşındaki Asuman Dabak’ın formu yerinde görünüyordu.


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