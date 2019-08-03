Asuman Krause ile İlker İnanoğlu 14 yıl sonra yeniden birlikte!

14 yıl önce yaşadıkları aşklarıyla o dönem magazin gündemine damga vuran Asuman Krause ile İlker İnanoğlu, "Aşk yeniden" dedi.

Dedikodulara göre 43 yaşındaki sunucu ile ünlü oyuncu, geçen haftalarda Arnavutköy'deki bir balıkçıda karşılaştı.

Ayaküstü sohbet eden eski aşıklar, birbirlerine telefon numaralarını verdi. Dedikodulara göre bu konuşmalar, eski aşkı yeniden alevlendirdi.



