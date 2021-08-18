Birbirinden önemli hadiselerin gerçekleştiği Aşure gününde pek çok kişi oruç tutup Aşure günü namazı kılıyor. Aşure günü namazının kuşluk vaktinde kılınması tavsiye edilirken, kişi eğer imkan bulamazsa bu namazı öğle ile ikindi vakti arasında da yine bir başka namaz daha kılabiliyor. Aşure günü kılınacak namaz kaç rekat? Aşure günü namazı nasıl kılınır?

AŞURE GÜNÜ KILINACAK NAMAZ KAÇ REKAT?

Aşure günü kuşluk vaktinde kılınacak namaz 2 rekattır. Şayet kişi bu namazı kuşluk vaktinde kılamamış ise öğlen ile ikinci vakti arasında 4 rekat kılınmalıdır.

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kuşluk vakti kılınacak namaz 2 rekattır.

Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra 100 defa; "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salavatü'l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain." denir.

Eğer kişi kuşluk vaktinde Aşure günü namazını kılamamış ise öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilir.

Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.

Bu namazdan sonra; 70 istiğfar-ı şerif, 70 salavat-ı şerife, 70 defa "La havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azıym" denir.

AŞURE GÜNÜNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLAR

1. Hz. Musa denizi yararak karşıya geçti ve Firavun ile ordusunun sulara gömüldü.

2. Hz. Nuh’un gemisi Cudi Dağı'nın üzerine demirledi.

3. Hz. Yunus balığın karnından kurtuldu.

4. Hz. Âdem'in tövbesi kabul edildi.

5. Hz. İsa dünyaya geldi ve aşure gününde semaya yükseldi.

6. Hz. Yusuf kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldı.

7. Hz. Davud'un tövbesi kabul edildi.

8. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail doğdu.

9. Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub'un görmeye başladı.

10. Hz. Eyyûb hastalığından şifaya kavuştu.