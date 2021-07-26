Kurban Bayramı’nın kutlanmasının ardından pek çok Aşure gününün ne zaman olduğuna dair araştırma yapmaya başladı. Aşure gününde pek çok çeşit malzeme kaynatılarak yapılan aşure tatlısı kapı kapı dağıtılırken, aynı zamanda bu özel güne özel oruç tutulup, ibadetler yapılıyor. Peki, Aşure günü ne zaman? Aşure günü Kurban Bayramı’ndan kaç gün sonra? İşte yanıtı…

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü hicri Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. 2021 Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ KURBAN BAYRAMI’NDAN KAÇ GÜN SONRA?

Aşure gününün tarihine ilişkin en bilindik şeylerden biri de Kurban Bayramı’ndan sonra olduğudur. Ancak Hicri takvimin Miladi takvimden farklılık göstermesi nedeniyle hem Kurban Bayramı hem aşure günü hem de diğer dini günler her yıl farklı tarihlerde idrak ediliyor.

Kurban Bayramı, hicri Zilhicce ayının 10. gününden itibaren 4 gün boyunca kutlanıyor. Aşure günü ise hicri Muharrem ayının 10. Gününde idrak ediliyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz günü kutlanmaya başlandı, Aşure günü ise 18 Ağustos tarihinde idrak edilecek. Bu nedenle Aşure gününün Kurban Bayramı’ndan yaklaşık bir ay sonra olduğu söylenebilir.

AŞURE GÜNÜNDE NELER OLDU?

Aşure günü hem İslam hem de insanlık tarihi açısından önemli bir gündür ve bugünde pek çok önemli hadise gerçekleşmiştir: İşte Aşure gününde olan önemli hadiseler,