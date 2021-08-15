Geçtiğimiz hafta Hicri yılbaşı kutlandı ve Muharrem ayı ile yılın ilk ayına girildi. Aşure günü ise muharrem ayının 10. günü kutlandığı için Aşure Günü ne zaman, hangi gün 2021? Muharrem ayının 10'u hangi güne denk geliyor? Aşure günü ayın kaçında? soruları da şu günlerde sık sık sorulmaya başlandı…

MUHARREM AYININ 10'U HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Muharrem ayının ilk günü 9 Ağustos Pazartesi günü idrak edildi. Muharrem ayının 10. Günü ise 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek. 2021 Muharrem ayının son günü 7 Eylül olurken, 8 Eylül 2021 Hicri safer ayının ilk günü olacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Aşure günü bilindiği üzere Muharrem ayının 10. Gününde kutlanıyor. 2021 Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.