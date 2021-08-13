Aşure günü Hicri ayların başlangıcı olan Muharrem ayının 10. Gününde kutlanıyor. Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulması, Hz. Eyüp’ün hastalıktan kurtulması ve Hz. Nuh’un tufandan kurtulması gibi birbirinden önemli günlerin tarihi olan Aşure gününde, birbirinden çeşitli malzemeler karıştırılarak aşure tatlısı yapılıyor….

AŞURE GÜNÜ MUHARREM AYININ KAÇINCI GÜNÜ?

Aşure günü Muharrem ayının 10. Gününde idrak ediliyor.

2021 AŞURE GÜNÜ TARİHİ

2021 yılında Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜNDE NELER OLDU? AŞURE GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Hz. Aişe'den aktarılan bir rivayete göre, cahiliye döneminde Kureyşlilerin de aşure gününü kutladıklarından; Kâbe’nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilir. Yaşanan mucizeler sebebiyle aşure günü bir sevinç, mutluluk ve kutlama günü olarak da kutlanmaktadır. İşte Aşure gününde gerçekleşen önemli olaylardan bazıları…