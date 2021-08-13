Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2021? Aşure günü Muharrem ayının kaçıncı günü?
Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? araştırmaları Muharrem ayına girilmesiyle daha da yoğunlaştı. İnsan ve İslam tarihi açısından birçok önemli olayın yaşandığı Aşure günü Muharrem ayının 10. gününde kutlanıyor. İşte 2021 Aşure günü tarihi…
13 Ağustos 2021, Cuma 09:35 Son Güncelleme:
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Aşure günü Hicri ayların başlangıcı olan Muharrem ayının 10. Gününde kutlanıyor. Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulması, Hz. Eyüp’ün hastalıktan kurtulması ve Hz. Nuh’un tufandan kurtulması gibi birbirinden önemli günlerin tarihi olan Aşure gününde, birbirinden çeşitli malzemeler karıştırılarak aşure tatlısı yapılıyor….
AŞURE GÜNÜ MUHARREM AYININ KAÇINCI GÜNÜ?
Aşure günü Muharrem ayının 10. Gününde idrak ediliyor.
2021 AŞURE GÜNÜ TARİHİ
2021 yılında Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.
AŞURE GÜNÜNDE NELER OLDU? AŞURE GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?
Hz. Aişe'den aktarılan bir rivayete göre, cahiliye döneminde Kureyşlilerin de aşure gününü kutladıklarından; Kâbe’nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilir. Yaşanan mucizeler sebebiyle aşure günü bir sevinç, mutluluk ve kutlama günü olarak da kutlanmaktadır. İşte Aşure gününde gerçekleşen önemli olaylardan bazıları…
- Hazret-i Âdem'in tövbesi kabul oldu,
- Hazret-i Yunus balığın karnından çıktı,
- Hazret-i Nuh tufandan kurtuldu,
- Hazret-i İdris canlı olarak göğe çıkarıldı,
- Hazret-i İbrahim ateşte yanmadı,
- Hazret-i Yakup oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuştu,
- Hazret-i Eyüp hastalıktan kurtuldu,
- Hazret-i Yusuf kuyudan çıktı,
- Hazret-i Musa Kızıldeniz'i geçti,
- Hz. Musa ve kavmi, Firavun'un zulmünden kurtuldu,
- Hazret-i İsa'nın doğdu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarıldı,
- Hz. Nuh'un gemisi, Cüdi Dağı'na Aşure gününde oturdu.