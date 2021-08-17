Muharrem ayı orucu Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş ve hadis-i şeriflerinde Ramazan ayı orucundan sonra en faziletli oruç olarak gösterilmiştir. Bununla birlikte Aşure günü tutulan orucun, Yahudilere benzememek için tek gün olarak tutulmaması bildirilmiştir. Peki, Aşure günü orucuna nasıl niyet edilir? Muharrem ayı orucunun fazileti nedir?

AŞURE GÜNÜ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Muharrem Ayında ve Aşure günü orucuna “Niyet ettim Allah rızası için muharrem ayının orucunu tutmaya” Eğer kişinin Ramazan ayından kalan kazaları varsa “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını muharrem ayında tutmaya” denilerek niyet edilir.

MUHARREM AYI ORUCUNUN FAZİLETİ NEDİR?

Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Kimi alimlere göre, Aşure gününde oruç tutmak sünnettir. (Serahsî, el-Mebsût, III, 92).

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Aşure gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bugün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. Yahudiler ise “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.v.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

Hz. Peygamberin (s.a.v.) bugünde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Aşure günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de Aşure orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.