Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Aşure gününde yapılması gerekenler konusunda Müslümanlara tavsiyelerde bulunmuş ve hadis-i şeriflerde Aşure günün önemine değinmiştir. Aşure gününde tutulan oruç hakkında ise Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Ramazan ayından sonra tutulan en önemli oruç olduğunu bildirmiştir. Bunun yanı sıra Aşure gününde yapılması gerekenler arasında selamlaşmak da bulunmaktadır…

AŞURE GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER

Muharrem ayında ve Aşure günü oruç tutmak sünnettir.

Yine Aşure gününde büyükleri ve yakın akrabaları, ziyaret etmek, onların gönüllerini hoşnut etmek doğru bir hareket olacaktır.

Dinimizde sadaka vermek sünnettir. Muharrem ayında da sadaka verilmesi önemlidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Hadis-i Şerifinde "Aşure günü zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur" buyurmuştur.

Çocukları sevindirmek gerekir. Hadis-i Şerif'te bu konuyla ilgili, "Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur" buyurulmaktadır.

Yine bir başka Hadis'te, "Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir" buyurulmaktadır.

Aşure gününde ilim öğrenmek de büyük sevaptır. Bu konuda ise Hadis-i Şerif'te, "Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer" buyurulur.

AŞURE GÜNÜ SELAMLAŞMAK SEVAP MI?

Aşure günü selamlaşmanın önemi Peygamber Efendimiz (S.A.V.) tarafından "Aşure günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur.” Hadis-i şerifi ile vurgulanmıştır.