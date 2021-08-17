“Aşurenin ana malzemeleri neler? Aşurenin içine neler koyulur? Aşurenin içinde hangi malzemeler mutlaka olmalı?” soruları Aşure gününün yaklaşmasıyla pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Aşure tatlısı pek çok malzemenin birleşiminden oluşuyor ancak aşurenin içine koyulan malzemeler kişinin tamamen kendi damak zevkine göre değişebiliyor…

AŞURENİN ANA MALZEMELERİ NELER?

Aşure kimilerine göre 10 çeşit kimilerine göre ise 40 çeşit malzemeden bile yapılabiliyor. Aşurenin içine koyulacak, meyve, tahıl ve kuruyemişler değişse de aşureyi aşure yapan onun ana malzemeleridir. Bunlar ise;

Aşurelik buğday (Yarma)

Kuru fasulye

Nohut’tur.

AŞURENİN İÇİNE NELER KOYULUR?

Aşurenin ana malzemeleri olan, aşurelik buğday (Yarma), kuru fasulye ve nohuttan başka aşurenin içine şeker ekleyip eklememek bile tercihe kalmıştır. Aşure bir tatlı olarak tüketilse de pek çok bölgede çorba olarak ve tuzlu şekilde de pişirilmektedir.

Aşurenin içine koyulacak malzemeler ise kuruyemişler ve meyvelerle çeşitlendirilebilir.

Aşurenin içine koyulan meyveler;

Kuru incir,

Kuru kayısı

Kuru üzüm,

Kuru kuş üzümü,

Kuru erik,

Portakal kabuğu şeklinde sayılabilir.

Aşurenin içine koyulan kuruyemişler ise;

Fındık,

Yer fıstığı,

Antep fıstığı,

Çam fıstığı,

Badem,

Ceviz şeklinde sayılabilir.

AŞURENİN ÜZERİNE NELER KOYULUR?

Aşureyi pişirirken içine koyulan malzemelerin yanı sıra üzerine yapılan eklemeler hem lezzetinin hem de görünüşünün daha zengin olmasını sağlıyor.

Tarçın,

Hindistan cevizi,

Nar ve

Ceviz aşurenin üzerine en çok yakışanlardır.

*Pek çok kişi aşure yaparken, içine pirinç ve süt ekleyerek tatlıyı çeşitlendirmeyi tercih etmektedir. Başta da bahsedildiği gibi aşurenin içine ne koyulacağı kişinin damak zevkine göre şekillenir...