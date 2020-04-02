Asus'un duyurduğu yeni dizüstü bilgisayarlarının ikisi de ROG serisinden geliyor. Bu dizüstü bilgisayarlardan biri ROG Strix SCAR 17, diğeri ise ROG Strix G olarak isimlendiriyor.

ROG Strix SCAR 17

ROG Strix SCAR 17, profesyonel oyuncular için geliştirilmiş olan üst düzey bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayar, Intel'in 10. nesil i9 işlemcileri, 300 Hz tazeleme ve 3 ms gecikme sunan 17.3 inç büyüklüğünde bir ekrana ve Nvidia'nın RTX 2080 ekran kartına sahip.

Asus, ROG Strix SCAR 17'nin klavye takımındaki tüm tuşlara RGB aydınlatma eklemiş. Ayrıca bu dizüstü bilgisayar, Asus'un çok amaçlı güvenlik teknolojisi olan Keystone'un gelişmiş versiyonu olan Keystone II'ye de sahip.

Asus ROG Strix SCAR 17 teknik özellikleri

17.3 inç, FHD çözünürlük, 300 Hz / 3 ms ekran

Intel Core i9-10980HK'ya kadar işlemci

32 GB'ye kadar 3.200 MHz RAM

Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER ekran kartı

1 TB'ye kadar SSD

Windows 10 Pro

2.9 kg ağırlığında

Asus ROG Strix G

Asus'un ROG Strix G modelinde ise WASD tuş kombinasyonu pembe renkle aydınlatılmış. ROG Strix G'nin ekranının arka kısmında bulunan ROG logosu da kırmızı yerine pembe aydınlatmaya sahip.

Asus ROG Strix G teknik özellikleri

15.5 inç, FHD çözünürlük, 240 Hz / 3 ms ekran

Intel Core i7-10875H işlemci

32 GB'ye kadar 3.200 MHz RAM

Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER ekran kartı

1 TB'ye kadar SSD

Windows 10 Pro

2.4 kg ağırlığında

Fiyatları ne kadar?

Bu dizüstü bilgisayarların her ikisi de en yeni 10.Nesil Intel Core CPU'lar ve Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER / RTX 2080 SUPER GPU'larla donatıldı. Asus, iki dizüstü bilgisayarın fiyat ve stok durumunu henüz açıklamadı.







