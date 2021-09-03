Asus, çift ekranlı OLED dizüstü bilgisayarını kullanıcılara sundu

Tasarım ve yapı kalitesi açısından ZenBook Pro Duo, mevcut ZenBook dizüstü bilgisayarların çizgilerini takip ediyor. Asus'un Ergolift tasarımını burada da görüyoruz. Bu, ana gövdenin ikinci ekranın altına yerleştirilmiş lastik ayaklar üzerinde yükselerek, yazma için hafif eğimli bir konuma sahip olmasına ve altta ekstra hava akışına yol açarak soğutmaya yardımcı oluyor. Önceki ZenBook Pro Duo ile karşılaştırıldığında, 2021 model eğilebilir bir ikincil ekran da sunuyor. İlk model ikinci ekran yukarı doğru kalkmıyordu. Tasarım güzel olsa da bağlantı seçenekleri burada biraz sınırlı. Burada bir adet USB-A 3.2 Gen 2, iki adet Thunderbolt 3 destekli USB-C, kulaklık jakı ve bir adet HDMI 2.1 bağlantı noktası yer alıyor. USB-C şarjı, kart okuyucusu ya da parmak sensörü burada yok. Uç kısma yerleştirilmiş klavyede yazmak normal bir masaüstü klavyesinde yazmak gibi bir his veriyor. Klavye, standart bir düzende ve sağ üstte, tıklama yüzeyinin üzerinde fazladan bir işlev tuşu kümesi var. Bu tasarımda tıklama paneli sağ tarafta. Çoğu dizüstü bilgisayarda olan yatay yerine dikey bir yüzey olduğundan hareket ederken buranın biraz dar olduğunu hissedebilirsiniz.

Ana ekran OLED, 15.6 inç boyutunda ve 4K çözünürlüğünde. 369 nit ile de oldukça parlaktı ikincil ekran ScreenPad olarak da adlandırılıyor, burası ultra geniş 32:10 boyutunda, IPS ve 14 inç büyüklüğünde. Burası hem dokunmatik hem de kalem girişini destekliyor. Biri OLED, diğeri IPS olduğundan görüntü kalitesi açısındna iki ekran arasında gözle görülür farklar var. Asus, ikinci ekrana bir ton işlevsellik de yerleştirdi ve bunların tümüne ekranın soluna, sağına veya altına sabitlenebilen ScreenXpert Kontrol Merkezi menüsüyle erişilebilirsiniz. Ana ekran DCI-P3 renk gamutunun yüzde 99,3'ünü sRGB renk gamutunun ise yüzde 100'ünü kapsıyor. Yani fotoğrafçılar, video editörler ve 3D animatörler için son derece uygun yapıda diyebiliriz. Ses, YouTube veya dizüstü bilgisayarın önünde müzik dinlemek için yeterli. Ancak küçük bir odayı sesle doldurmak istiyorsanız, harici hoparlörlerinize başvurmak isteyebilirsiniz.

2021 model ZenBook Pro duo, Intel platformu üzerine inşa edildi, en son Nvidia donanımıyla eşleştirildi. Burada 10. nesil Intel Core i9-10980HK işlemci, 32 GB RAM, 1 TB SSD ve : 8 GB VRAM'li Nvidia RTX 3070 ekran yer alıyor. Bu sistemle en modern oyunları en yüksek ayarlarda oynayabilirsiniz. Ancak akıcılığı, mümkün olan en iyi ayrıntılara tercih ederseniz, 4K çözünürlük yerine en zorlu oyunları 1080p'de çalıştırabilirsiniz. Cihaz, oyun kadar Adobe Premiere, After Effect gibi uygulamaları sorunsuz çalıştırabiliyor. 4K render’ları normalin altında bir sürede çıktı alabilirsiniz. Çift ekranlı bir dizüstü bilgisayara göre, pil performansı ortalama denebilir. 150 nit ekran parlaklığıyla web'de gezinme, video izleme derken en fazla 2-2.5 saati görebilirsiniz. Kısaca ZenBook Pro Duo 15, zorlu görevlerin üstesinden gelebilecek güçlü bir işlemci ve ekran kartının yanı sıra, makineye bağlı ikinci bir ekrandan gerçekten faydalanacak herkes için sağlam bir dizüstü bilgisayar.