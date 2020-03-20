Asus, corona virüs nedeniyle WhatsApp hattı kuruyor

Son günlerde hızla yayılan corona virüs salgına karşı tedbirler alan markalardan biri de ASUS oldu. Bu kapsamda şirket, hem ofis hem de saha çalışanlarının ikinci bir duyuruya kadar evden çalışacaklarını açıkladı. Bu süreç zarfında Türkiye’deki tüm teknoloji mağazalarında çalışan Asus satış destek ekiplerinin WhatsApp üzerinden online satış destek hizmeti vereceğini duyurdu.

Konuyla ilgili detayları paylaşan Asus Türkiye Sistem Grubu Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler şunları söyledi:

Corona virüs salgınının yarattığı tehtidin devam etmesi, ülkemizdeki vakaların da hızla artması sebebiyle bu ve benzeri uygulamalar oldukça önemli hale geldi. Asus Türkiye olarak biz de topluma ve çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek ve salgının yayılmasına engel olacak her önlemi almak adına satış danışmanlarımızı teknoloji mağazalarından çekerek ikinci bir duyuruya kadar evden çalışmaya yönlendiriyoruz.

Açıklamaya göre Asus satış danışmanları fiziksel olarak mağazalarda bulunmayacak ancak ASUS marka dizüstü bilgisayar almak isteyen tüketicilerin tüm soruları, Asus WhatsApp Satış Danışma Platformu (0531 672 12 20, 0531 672 12 14, 0531 672 12 25, 0531 672 12 33, 0531 672 12 32) üzerinden 11:00–20.00 saatlerinde cevaplanacak.

Bu uygulamanın sadece ürün satın alma sürecini kapsadığı aktarılırken, satış sonrası tüm hizmetler, teknik servis ve teknik destek talepleri daha önce olduğu şekilde web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden müşterilere hizmet vermeye devam edecek.

Corona virüs salgını nedeniyle birçok kişi hala iş yerlerine gidip mesailerine orada devam etmekte. Asus’un yapmış olduğu bu girişim ise umarız diğer tüm üreticilere örnek olur.