Yeni dizüstü bilgisayar şöyle çalışıyor. Asus'un daha önceki çift ekranlı dizüstü bilgisayarlarında olduğu gibi, 4K 60Hz panel veya 1920 X 1080p 300Hz panel olabilecek iki ekran (ana 15.6 inç ekran) var. Birincisi içerik oluşturuculara yönelik (Asus, Adobe RGB renk alanının yüzde 100'ünü kapsadığını söylüyor); ikincisi oyunculara daha fazla hitap edecek.

Oyun içi yer paylaşımlarına kolay erişim için ikincil ekranı da kullanabilirsiniz. Asus, çift ekran kurulumuna uygun özel arayüzler ve kontrollerle içerik oluşturmanın geliştiricilerle ortak olduğunu ve özel içerik oluşturma araçları için Adobe ile ortak olduğunu söyledi.

Geçelim cihazın teknik detaylarına. 90 Wh pil üstüne kurulan oyuncu dizüstü, 4K ekran ile Intel’in yeni tanıtılan 10. nesil H-Serisi işlemcilerinden 5.3 Ghz’e çıkabilen 8 çekirdekli Intel Core i9-10980HK, 32 GB RAM, 2 TB depolama (RAID) ve Nvidia RTX 2080 Super ekran kartı ile geliyor. Bu versiyonun fiyatı 3.700 dolar.

300 Hz Full HD ekranla gelen model ise iki farklı seçenek sunuluyor. İlk sürümde Intel Core i9-10980HK işlemci, RTX 2080 Super ekran kartı, 6 GB RAM ve 1 TB (PCIe) depolama alanı yer alıyor. Bu versiyonun fiyatı 3.500 dolar.

Intel Core i7-10875H işlemci, 32 GB RAM, 2 TB (RAID) depolama alanı ve RTX 2070 Super ekran kartı ile gelen modelin fiyatı ise 2.999 dolar.

Cihazlar Kuzey Amerika'da 2. ve 3. çeyrekte satışa sunulacak. Bilgisayarların Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.