Asus ilk 42 inç 4K OLED oyun monitörünü duyurdu

PG42UQ adını taşıyan 42 inç modelde kullanıcılara 4K çözünürlük sunuluyor. 1.000.000:1 kontrast oranına sahip olan monitör, 0.1 milisaniye tepkime süresiyle de dikkat çekiyor. 120 Hz yenileme hızı, DCI-P3 renk gamı için yüzde 98 kapsama, 10-bit renk ve HDR10 desteği de göze çarpan diğer özellikler oluyor.

Monitörde iki adet HDMI 2.1, iki adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort, ses girişleri ve USB hub’ı bulunuyor.

Asus ekranlarda yansıma engelleme özelliğinin bulunduğunu ve mikro dokulu kaplamayla en iyi seviyede renk doğruluğunun sağlandığını belirtti. Değişken yenileme hızı ve otomatik düşük gecikme modu da Asus’un yeni monitörünün özellikleri arasında yer alıyor.

Yeni monitörlerin fiyatları ise açıklanmadı.