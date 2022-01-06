Asus katlanabilir ilk dizüstü cihazı Zenbook 17 Fold OLED’i duyurdu

Zenbook 17 Fold OLED’i normal bir tablet gibi ya da klasik bir dizüstü bilgisayar gibi kullanabilirsiniz. Cihaz, açıldığında 4:3 17,3 inç ve kapaklıyken 3:2 12,3 inç ekrana sahip. Cihazın geniş yüzey alanı aynı zamanda geniş bir klavye için daha fazla alan bırakıyor. ZenBook Fold ile birlikte bir fiziksel klavye de geliyor ve buradaki tuşlar 1,4 mm’lik hareket mesafesine sahip.

Katlanabilir Zenbook laptop modelinin içinde 12. Nesil Intel Core i7 U-Serisi işlemciler, 16 GB’a kadar RAM, 1 TB depolama alanı ve 75Wh pil bulunuyor. Ekranı daha kolay bölmenize ve içeriğini düzenlemenize yardımcı olmak için, daha önce son çift ekranlı cihazlarında da bulunan Asus’un ScreenXpert 2 yazılımı da bulunuyor.

Zenbook 14 OLED Space Edition da geldi

Asus Zenbook 17 Fold OLED dışında şirket, Zenbook 14 OLED Space Edition’ı da duyurdu. Standart yapılı bir dizüstü olan model, 14 inç 2880×1800 piksel OLED ana ekrana sahip. Modelde bir ekran daha yer alıyor ve o da arkada bulunuyor. Bu 3,5 inç boyutundaki ufak ikinci ekran, farklı bilgiler gösterebiliyor ve uzay temalı animasyonlar gösterebiliyor. Güncel donanımlar taşıdığından çok güçlü olan Asus Zenbook 14 OLED Space Edition, 2022’nin ikinci yarısında satışta olacak ancak fiyatı henüz belli değil.