Asus, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği özel bir online etkinlik ile yeni Intel 11.Nesil işlemcili dizüstü bilgisayarlarını duyurmuştu. İşlemci tarafındaki yeniliklere öncülük ettiğini savunan marka, donanımı ile dikkat çeken modellerini tanıtmaya devam ettiğini söyledi. Intel’in belirlediği son teknoloji standartları ile ortaya koyduğu EVO özelliklerini karşılamasıyla da dikkat çektiği söylenen yeni Zenbook Flip S 13 modelinin ekran teknolojileri ile ön plana çıktığı aktarıldı.

360 derece katlanabilen menteşesi sayesinde tablet modu dahil olmak üzere 4 farklı modda kullanılabildiği söylenen ZenBook Flip S modeli, Intel Evo platformu dizüstü bilgisayar tasarımı standartlarını karşılayan ilk ASUS dizüstü bilgisayar. Daha iyi bir deneyim için dokunmatik ekran kontrolünü kolaylaştıran harici bir kalem ile gelen cihazın, 13,9 mm inceliğinde ve 1,2 kg hafifliğinde olduğu aktarıldı.

4K UHD OLED NanoEdge PANTONE onaylı renk hassasiyeti olduğu belirtilen dokunmatik ekran, % 100 DCI-P3 renk gamına sahip. Derin siyahlar ve geniş kontrast için VESA Display HDR 500 Gerçek Siyah sertifikasına sahip. Ayrıca gözleri korumak için TÜV Rheinland sertifikası da alan Zenbook Flip S, daha rahat kullanım deneyim için 4096 basınç seviyeli yeni Asus Pen dokunmatik kalemi de destekliyor

Sürekli hareket halindeyken performans, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'ye kadar PCIe 3.0 x4 SSD ile birlikte Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core i7 işlemci ile sağlanıyor.

Bağlantı tarafında ZenBook Flip S, iki adet Thunderbolt 4 USB-C, bir adet USB 3.2 Gen 1 Tip-A ve bir HDMI bağlantı noktalarına sahip. Son olarak ZenBook Flip S'in yüksek kapasiteli bataryası, en uzun çalışma günü için bile yeterli olan 15 saate kadar dayanabiliyor.

“Yaratıcılık, oyun ve eğlence için en üst düzey deneyimi sunuyor”

Konuyla alakalı Asus ve Intel işbirliğinin önemine değinen ASUS CEO’su Samson Hu, her yıl yeni nesil Intel işlemcili bilgisayarları üreten ilk firma olduklarının altını çizdi ve şunları ekledi; “Bu yılki dizüstü bilgisayar serisi, en son teknolojiyi, kullanıcılarının parmaklarının ucuna getirerek onlar için yeni deneyimler yaratıyor. Yeni 11.Nesil cihazlar en yeni 4K OLED ekran, üst seviye ses, yazılım ve ağ bağlantısı gibi gelişmiş teknolojiler ile güçlendirildi. Bu sayede inanılmaz yenilikler sunarak kullanıcıların cihazlarıyla ilişki kurma şeklini değiştiriyoruz.” dedi ve şunları ekledi; “11. Nesil Intel Core işlemciler ve yeni Intel Iris Xe grafiklerle donatılmış en yeni, ince ve hafif ASUS dizüstü bilgisayarlar performansın sınırlarını aşıyor ve kullanıcılara üretkenlik, yaratıcılık, oyun ve eğlence için en üst düzey deneyimi sunuyor. Ayrıca ASUS, en yeni Intel işlemcilerin performansını, Intel Evo platformuna dayalı üst seviye kullanıcı deneyimini ve en yeni teknolojiyi, sürekli gelişen bir dünyada kullanıcıların hayatını kolaylaştıran yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar sunmak için bir araya getiriyor.”

Asus, Intel Evo platformu tarafından desteklenen dizüstü bilgisayarlarını tanıtırken, Intel'in Project Athena inovasyon programının ikinci sürüm teknik özelliklerini ve Temel Deneyim Göstergelerini de anlattı. 11. Nesil Intel Core işlemcilere ek olarak, Intel Evo platform tabanlı dizüstü bilgisayarlarda Intel Iris Xe grafik mimarisi, Intel WiFi 6 desteği ve Thunderbolt 4 bulunduğu aktarıldı.



