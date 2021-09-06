Asus, OLED ekranlı 6 yeni modelin tanıtımını yaptı

Asus, “Create the Uncreated” sloganıyla gerçekleştirdiği lansmanda Zenbook, Vivobook ve Expertbook serilerine ait OLED ekranlı yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Son teknolojilerle donatılmış yeni bilgisayarlar; yaratıcı içerik üretmede henüz yolun başında olanlar ve oyuncular için Vivobook Pro 14X/16X OLED ve Pro 14/15 OLED, ultra taşınabilirlik ve esneklik arayanlar için Zenbook 14X OLED ve 14 Flip OLED, kurumsal süreçlerde üst düzeyde netlik isteyen çalışanlar için Expertbook B5 OLED ve B5 Flip OLED modellerinden oluşuyor.

Vivobook Pro serisi, dünyanın ilk VESA Ekran HDR 600 sertifikasına sahip OLED panelli dizüstü bilgisayar modellerini içermesiyle dikkat çekiyor. Yeni Vivobook Pro 14X/16X OLED, 14 inç ve 16 inç NanoEdge 4K OLED ekranları, AMD Ryzen 5000 H ve Intel Core i7 serisi mobil işlemcileri, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti grafikleriyle geliyor. 96 Wh'a kadar yüksek kapasiteli pil ve çift fanlı soğutma özelliği de bir başka önemli nokta. Vivobook Pro 14X/16X OLED; eloksal metal 0° siyah ve zigzag kaplamalı meteor beyazı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Bu yeniliklerin arasında özgü DialPad teknolojisi de öne çıkıyor. Kreatif odaklı çalışmalarda zamandan tasarruf etmek ve böylece yaratıcı süreçleri kolaylaştırarak performansı artırmak amacıyla Asus ve Adobe işbirliğinde gerçekleştirilen DialPad teknolojisi, ufak dokunuşlarla çalışmayı mümkün kılıyor.

Vivobook Pro 14/15 OLED, 14-inç ve 15-inç NanoEdge 2.8K/FHD OLED ekranları, Harman Kardon sertifikalı bluetooth hoparlörüyle kullanıcılarına içerik üretirken veya oyun oynarken eşlik ediyor. En yeni AMD Ryzen 5000 H serisi ve Intel Core i7 mobil işlemciler, NVIDIA GeForce RTX 3050 grafik kartı, çift fanlı soğutma sistemi ve ultra hızlı WiFi 6 özellikleriyle öne çıkan ultra şık Vivobook Pro 14/15 OLED, yüksek performans sunuyor.

4K OLED HDR NanoEdge dokunmatik ekranının yanı sıra eğilebilir 14 inç ikinci bir dokunmatik ekranı bulunan Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582), çoklu görevlerin üstesinden gelebiliyor. ScreenPad Plus özelliği de bulunan 15.6-inç cihaz, ScreenPad Plus üzerindeki geliştirilmiş ScreenXpert 2 yazılımı, Asus Kontrol Paneli uygulaması dahil olmak üzere pek çok yeni özellikler barındırıyor. Zenbook Pro Duo 15 OLED, Intel Core i9 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 3070 grafikleriyle geliyor.

Zenbook 14X OLED ve Zenbook 14 Flip OLED, 16:10 4K OLED HDR NanoEdge dokunmatik ekranlarıyla öne çıkıyor. 180° döndürülebilir ErgoLift menteşesi, ScreenPad ve NumberPad özellikleri ise bir başka önemli nokta. Şirket, yeni 11. Nesil Intel Core ve AMD Ryzen 5000 H-serisi işlemciler tarafından desteklenen dizüstü bilgisayarlarıyla yüksek performans sunduğu iddiasında.

Expertbook B5 OLED ve çok yönlü Expertbook B5 Flip OLED, kurumsal ihtiyaçlar için tasarlandı. Expertbook B5 Flip OLED, 360 derece döndürülebilir tasarımıyla dikkat çekiyor. Her iki cihaz da 11. Nesil Intel Core işlemci, Ai gürültü önleme, çift-SSD RAID desteği, ASUS NumberPad 2.0 ve OLED paneline sahip. Aynı zamanda gömme parmak izi sensörü ve TPM 2.0 çip dahil olmak üzere iş verilerini korumaya yönelik özellikleri bulunan Expertbook bilgisayarlar, koruma sağlıyor.