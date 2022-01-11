Asus ROG, RTX 3050 Ti ile gelen oyuncu tabletini duyurdu

Görünüşte firmanın daha önce piyasaya sürdüğü taşınabilir monitörlere benzeyen Asus ROG Flow Z13 güçlü bir donanıma sahip. 13.4 inçlik ekrana sahip olan ürün Gorilla Glass ile korunuyor. Full HD 120Hz ve 4K 60Hz ekran seçenekleri mevcut. 12mm kalınlığındaki gövde içerisinde Intel Core i9-12900H işlemci ve RTX 3050 Ti ekran kartı yer alıyor. Eğer grafik gücü yetersiz kalırsa RTX 3080 veya Radeon RX 6850M XT barındıran Asus XG Mobile harici grafik kutusunu kullanabilirsiniz.

DDR5 bellek ve PCIe 4.0 depolama ile desteklenen ekran arka aydınlatmaya sahip bir klavye aksesuarı da sunuyor. Thunderbolt 4, DP 1.4, 100W USB PD, USB Tip-C bağlantıları, UHS-II kart okuyucu, HDMI gibi genişleme özellikleri olan Asus ROG Flow Z13, harici grafik kutusu dahil yurt dışında 3300 dolara satışa sunulacak.