Asus ROG Z690 anakart serisini kullanıcılara sundu

Intel Z690 serisine dahil olan yeni Asus ROG Z690 anakart, oyunculara ve yüksek performans ihtiyacı duyan herkese yepyeni özellikler sunuyor. Anakart, Intel’in 12. nesil yeni işlemcilerine destek sunacak (en fazla 16 çekirdek ve 24 iş parçacıklı işlemciler). Bununla birlikte yeni nesil DDR5 hafıza desteği ve PCIe 5.0 cihazlara destek de sunulacak.

ROG Z690, sahip olduğu donanımı en üst düzeyde kullanmak isteyenler için yepyeni bir overclock teknolojisine de ev sahipliği yapacak. ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) isimli bu yeni teknoloji, DDR5’in standart olarak sınırlandırıldığı maksimum 1,1 voltluk değerin aşılmasını sağlayacak. Şirket, bu konuda Kingston, Crucial, Corsair, Adata ve G.SKILL gibi DDR5 üreticileriyle birlikte çalıştı.

Anakart, programlanabilir mini RGB LED’lere yer veren AniMe Matrix ekrana sahip. Kullanıcılar, bu ekranda animasyonlar, ışıklandırma ve canlı ses görselleştirmesi gibi özelliklerden faydalanabilecek.

Z690 serisi, Windows 11 desteğiyle birlikte gelecek. Anakart serisi, 189,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. En yüksek özellikli model olan ROG Maximus Z690 Hero, 599,99 dolardan satılacak.