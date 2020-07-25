Asus ROG Zephyrus Duo 15 inceleme: En iyi çift ekranlı oyun laptopu

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, bir dizüstü bilgisayar tasarımından bu kadar etkilenmeyeli uzun zaman olmuştu. Daha önce ZenBook Pro Duo ve ZenBook Duo'yu test etmiştim ama bu onlardan çok daha farklı.

Zephyrus Duo 15, aslında işleri tam anlamıyla başka bir seviyeye taşıyor ve bu süreçte ciddi bir soğutma yeniliği sağlıyor. Özellikle bir laptopta iki ekran olması ve bunların kullanışlılığına önem veriyorsanız, satın alabileceğiniz en iyi oyun dizüstü bilgisayarlarından biri.

Klavyenin üzerindeki dokunmatik olan ikinci ekran (Asus buna ROG ScreenPad Plus diyor), dizüstü bilgisayarın kapağını kaldırdığınızda yükseliyor. Aslında bu alan iki temel amaca hizmet ediyor. İlk olarak, Asus'un sistemin soğutma yeteneklerini önemli ölçüde artırmasına izin veriyor ki bu önemli. Çünkü benim test ettiğim modelde 2 cm kalınlığa Core i9-10980HK işlemci ve Nvidia RTX 2080 Super Max-Q ekran kartı sığdırılmış.

https://www.youtube.com/embed/X_exK7jP3z8

Bu alanın ikinci görevi ise, bu ikinci ekranı gözünüze doğru (düz bir ekrana doğru bakmak yerine) daha açılı vermek. Bu durum hem ekranların birbirine bağlandıkları fikir veriyor hem de görsel anlamda gözünüzü birinden diğerine doğru kayıp gidiyor.

İkinci ekranın arkasındaki büyük hava girişleri de serin, sessiz ve sürekli çalışan üst düzey oyun teçhizatı ile sonuçlanıyor.

Şunu da belirteyim bu cihazı sadece oyun için kullanacaksınız gerçekten pahalı. Ancak buradaki 4K birincil ekran oldukça parlak ve canlıdır, bu da onu iş ve içerik oluşturma için uygun hale getiriyor. Öncelikle oyun oynamak isteyenler için 300 Hz 1080p panel de bir seçenek.

İncelediğimiz modelin Türkiye fiyatı 35.779 TL.

Artıları

Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi tasarım

Canlı ve net 4K ekran

Harika performans

Nispeten ince ve hafif

Geliştirilmiş soğutma sistemi ve görüntüleme açıları için ikinci ekran yukarı kalkabiliyor





Eksileri

Pahalı

Yer değiştirmiş bağlantı noktaları

Web kamerası yok

Bir adet Thunderbolt 3 / USB-C bağlantı noktası

Pil performansı ortalama