ROG serisinin üyesi Zephyrus G14, ünlü müzik yapımcısı Alan Walker’ın stili ve yaşam tarzından esinlenerek yeniden tasarlandı. Sınırlı sayıda üretilen ve belirli ülkelerde satışa sunulacak Zephyrus G14 AW SE isimli cihaz Alan Walker öncülüğünde kendisine ait resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak tanıtıldı.

Alan Walker’ın dokunuşlarıyla Zephyrus G14 AW SE, siyah ve mavinin birleşiminden oluşan özel rengiyle dikkat çekiyor. Açılışında Alan Walker animasyonuyla karşılayan cihaz, özelleştirilmiş klavye tuşlarına ve en yeni touchpad'e sahip. Cihazın kapağı ise Anime Matrix teknolojisiyle özelleştirilebilen Alan Walker logolu bir LED ve ROG x Alan Walker sloganlı yansıtıcı kemerlerle donatılmış. Kapakta yer alan Alan Walker imzalı plaka ise Alan Walker ile özdeşleşen mavinin tonlarıyla şık bir görüntü sunuyor.

Donanım bileşenleri arasında, AMD Ryzen R9-5900HS işlemci, 4GB GDDR6 VRAM’li Nvidia GeForce RTX 3050Ti GPU, iki adet 8 GB’lık olmak üzere 16 GB DDR4 3200MHz SDRAM, 1 TB SSD yer alıyor. 1,7 kg ağırlığında olan cihaz, 14 inç ekran, QHD (2560×1440) çözünürlük, IPS seviyesinde panel, 120Hz yenileme hızı, DCI-P3 renk gamının yüzde 100’ü için destek, Adaptive Sync desteği gibi özelliklere de sahip. Arka aydınlatmalı ada tipi klavye 1.7 mm tuş basma aralığı ve parmak izi okuyuculu güç düğmesi gibi unsurlara sahip. Dörtlü hoparlör sistemine sahip üründe 1 adet DisplayPort 1.4 ve Güç Dağıtımlı USB3.2 Gen2 Type-C, 1 adet USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 adet USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 adet HDMI 2.0b, 1x 3.5mm kulaklık ve mikrofon birleşik jakı, 1 adet Kensington Kilidi gibi bileşenler var.

Asus ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition yurt dışında 2000 dolarlık fiyat etiketiyle satılıyor.



