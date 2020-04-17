Asus Zephyrus G14, AMD'nin dünyaya oyun dizüstü bilgisayarları için Ryzen 4000 serisi işlemcilerini gösterdiğinde kullandığı dizüstü bilgisayar. Bu ince ve hafif laptop, bu kategoride daha önce hiç görmediğim performans ve pil ömrü de sunuyor.

Tasarım söz konusu olduğunda, MSI GS65 Stealth'ler insanlara eskisi kadar seksi gelmiyor olabilir buna ek olarak hem güçlü hem de pil ömrü ile dolu bir oyun sisteminin peşindeyseniz AMD tarafına bakmalısınız.





Şu da var AMD'nin yeni Ryzen 4000 işlemcileri ilk oyun dizüstü bilgisayarlarından hatta bilgisayarı olan Asus Zephyrus G14'ün kanıtlaması gereken çok şey var. Bu dizüstü bilgisayarı 2020'de çıkacak en inanılmaz dizüstü bilgisayarlarının bir öncüsü olarak görebiliriz deyip detaylı incelemesine tasarımdan başlıyoruz.

Fiyatına gelecek olursa henüz Türkiye fiyatı tam belli değil. Aldığım bilgilere göre benim incelediğim model ve konfigürasyon bu ay sonunda satışa çıkıyor. Ortalama fiyatı da 14 bin TL civarında olacak.

Asus Zephyrus G14'ün teknik özellikleri:

İşlemci: 3.0GHz AMD Ryzen 9 4900HS (8 çekirdekli, 12MB önbellek, 4.3GHz'e kadar)

Grafik: Nvidia GeForce RTX 2060 (6GB GDDR6)

RAM: 16GB DDR4 (3.200MHz)

Ekran: 14 inç Full HD (1.920 x 1.080 ) IPS, 120Hz

Depolama: 1 TB SSD (PCIe)

Bağlantı Noktaları: 2 x USB 3.1 Gen2, HDMI çıkışı, Gigabit Ethernet, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x Mikrofon girişi, 1 x Kulaklık çıkışı

Bağlantı: Intel Wi-Fi6 ( 802.11ax); Bluetooth 5.0

Ağırlık: 1.6kg

Boyut: 32.4 x 22.4 x 1.79 cm (G x D x Y)

Artıları

Bir oyun dizüstü bilgisayarındaki en iyi pil ömrü

Mükemmel performans

İnce ve hafif

Parlak 120 Hz ekran

Eksileri

Web kamerası yok

Hoparlör ortalama

Klavyedeki arka plan aydınlatması sorunlu

Thunderbolt 3 yok

SD kart okuyucu yok















