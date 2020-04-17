Asus ROG Zephyrus G14 detaylı inceleme – Ultra taşınabilir ve hızlı laptop
Asus’un yeni AMD Ryzen 9 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q GPU ile donatılmış, ilk 14 inçlik diz üstü bilgisayarı Zephyrus G14’i sizler için inceledik. Onur Binay/posta.com.tr
17 Nisan 2020, Cuma 14:35 Son Güncelleme:
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Asus Zephyrus G14, AMD'nin dünyaya oyun dizüstü bilgisayarları için Ryzen 4000 serisi işlemcilerini gösterdiğinde kullandığı dizüstü bilgisayar. Bu ince ve hafif laptop, bu kategoride daha önce hiç görmediğim performans ve pil ömrü de sunuyor.
Tasarım söz konusu olduğunda, MSI GS65 Stealth'ler insanlara eskisi kadar seksi gelmiyor olabilir buna ek olarak hem güçlü hem de pil ömrü ile dolu bir oyun sisteminin peşindeyseniz AMD tarafına bakmalısınız.
Şu da var AMD'nin yeni Ryzen 4000 işlemcileri ilk oyun dizüstü bilgisayarlarından hatta bilgisayarı olan Asus Zephyrus G14'ün kanıtlaması gereken çok şey var. Bu dizüstü bilgisayarı 2020'de çıkacak en inanılmaz dizüstü bilgisayarlarının bir öncüsü olarak görebiliriz deyip detaylı incelemesine tasarımdan başlıyoruz.
Fiyatına gelecek olursa henüz Türkiye fiyatı tam belli değil. Aldığım bilgilere göre benim incelediğim model ve konfigürasyon bu ay sonunda satışa çıkıyor. Ortalama fiyatı da 14 bin TL civarında olacak.
Asus Zephyrus G14'ün teknik özellikleri:
İşlemci: 3.0GHz AMD Ryzen 9 4900HS (8 çekirdekli, 12MB önbellek, 4.3GHz'e kadar)
Grafik: Nvidia GeForce RTX 2060 (6GB GDDR6)
RAM: 16GB DDR4 (3.200MHz)
Ekran: 14 inç Full HD (1.920 x 1.080 ) IPS, 120Hz
Depolama: 1 TB SSD (PCIe)
Bağlantı Noktaları: 2 x USB 3.1 Gen2, HDMI çıkışı, Gigabit Ethernet, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x Mikrofon girişi, 1 x Kulaklık çıkışı
Bağlantı: Intel Wi-Fi6 ( 802.11ax); Bluetooth 5.0
Ağırlık: 1.6kg
Boyut: 32.4 x 22.4 x 1.79 cm (G x D x Y)
Artıları
Bir oyun dizüstü bilgisayarındaki en iyi pil ömrü
Mükemmel performans
İnce ve hafif
Parlak 120 Hz ekran
Eksileri
Web kamerası yok
Hoparlör ortalama
Klavyedeki arka plan aydınlatması sorunlu
Thunderbolt 3 yok
SD kart okuyucu yok