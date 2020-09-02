ASUS RTX 3090, 3080 ve 3070 ekran kartı modellerini duyurdu

Yeni ekran kartlarında, NVIDIA Ampere mimarisini tamamlayan güçlü soğutma sistemleri, PCB’ler ve güç tasarımları yer alıyor. Yeni seri, rekabetçi oyunculuktan yüksek çözünürlüklü görüntülere kadar 3D oyun performansına dair en yeni ve en harika özellikleri sunuyor. 2. nesil RTX modelleri olan yeni NVIDIA GeForce RTX 30 serisi GPU’lar, yeni RT Çekirdekleri, Tensor Çekirdekleri ve akış işlemcileriyle birlikte geliyor. Tüm bunlar bir arada, etkileyici görüntülerin, olağanüstü hızlı kare hızlarının, oyunlar ve yaratıcı uygulamalar için yapay zeka destekli hızlandırma özelliğinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bir önceki seriye göre Wwatt başına 1.9 kat daha fazla performans sağlayan NVIDIA Ampere mimarisine sahip olan RTX 30 Serisi, en üst modellerde 8K’ya ulaşan çözünürlüklerde grafik deneyimleri sunuyor. GeForce RTX 3090, 3080 ve 3070, NVIDIA tarihinde GPU nesilleri arasındaki en büyük teknolojik atılımı gerçekleştiriyor.

Baştan aşağı yepyeni birçok özellikle donatılan ROG Strix GeForce RTX 30 Serisi, yenilikçi termal tasarım ve etkileyici NVIDIA Ampere mimarisiyle geliyor. Metal hatlara sahip ön kapakta özel amaçlar için ayarlanmış üç adet Eksen Teknolojili fan yer alıyor. Ortadaki fan tam boy bariyer halkasına ve 13 adet kanada sahip. Bu sayede statik basıncı artırarak havanın soğutma bloğundan geçerek GPU ısı dağıtıcısına ulaşmasını sağlıyor. Dıştaki iki fanda ise 11’er adet kanat ve yarım boy bariyer halkaları bulunuyor. Bunlar daha fazla yatay dağılım sağlayarak havanın soğutma sisteminden daha iyi iletilmesini sağlıyor. Merkezdeki fanın tersi yönde dönen diğer fanlar sayesinde türbülans da azalıyor.

Kartın 2.9 yuva yer kaplayan gövdesinin büyük bir bölümünü kapsayan soğutma bloğu, yüksek hava akımından yararlanacak şekilde tasarlandı. Isıyı grafik işlemciden alıp soğutma bloğuna iletmek için, ısı dağıtıcısının yüzeyi pürüzsüzlüğü mikroskobik düzeyde artıran MaxContact teknolojisiyle cilalandı. Ekstra düz yüzey GPU ile daha iyi temas ederek ısı aktarımını artırıyor.

Kartta yalnızca soğutma sistemi iyileştirilmiş değil. Birinci sınıf kapasitörler, bobinler ve güç aşamaları da milisaniyeler içinde yüzlerce Watt gücü zahmetsizce sağlıyor. PCB’ye ASUS’a özgü Auto-Extreme otomatik üretim süreciyle lehimlenen ve Super Alloy Power II adı verilen bu bileşenler, sağlamlaştırılan birleşme noktalarıyla kartların zorlu standartları karşılamasını sağlıyor.

FanConnect II desteği

Kartlarda ayrıca PWM fanlarının CPU ve GPU sıcaklıklarına göre ayarlanmasını sağlayan FanConnect II başlıkları yer alıyor. Bu fanlar, zorlu 3D uygulamalar ve işlem yükleri için ekstra hava akışı elde ediyor. Kartının standart ayarlarını hızlı ve kolay bir şekilde değiştirebilmek isteyen kullanıcılar, yazılıma ihtiyaç duymadan dahili Dual Bios özelliğiyle “performans” ve “sessizlik” modları arasında tercih yapabiliyor. Kullanımı kolay bir diğer özellik ise güç kaynağının voltajını takip eden yerleşik voltaj algılama devresi. Bu devre geçici voltaj düşüşlerini hızla tespit edebiliyor. Böyle bir durum yaşandığında, güç kaynağında bir sorun olduğunu gösteren kırmızı LED ışık yanıyor. Bu sayede, oyun sırasında problem olduğunda bunun kaynağı kolaylıkla bulunabiliyor.

Ekran kartının ön kısmında da çeşitli yenilikler var. Adreslenebilir RGB kısım Armoury Crate yazılımıyla kişiselleştirilebilirken, Strix’in güçlendirilmiş metal çerçevesi dayanıklılık sağlıyor.

Kart çevrildiğinde geniş bir havalandırma açıklığına sahip metal arka plaka görülüyor. Bu açıklık sıcak havanın GPU soğutucusuna geri dönmeden çıkış fanlarına iletilmesini sağlıyor. GPU’nun altındaki yuva ise işlemci ile ısı dağıtıcı arasında sürekli bir basınç uyguluyor. Giriş çıkış yuvalarında kullanılan paslanmaz çelik, bağlantı noktalarını koruyor ve kartın daha sağlam monte edilmesini sağlıyor.

ROG Strix GeForce RTX 30 Serisi ekran kartlarındaki tüm bu tasarım özellikleri, termal tasarımda olağanüstü bir atılım meydana getiriyor. NVIDIA Ampere mimarisinin performansı da eklendiğinde, oyuncular rekabetçi yapımlarda inanılmaz kare hızları ve AAA oyunlarda yüksek çözünürlükle akıcı oyun deneyimleri elde edecek.

TUF Gaming sağlamlığı yine ön planda

TUF Gaming GeForce RTX 30 serisi daha sağlam güç ve soğutma için tamamen baştan tasarlandı. Tamamen metalden üretilen ön kapakta, dayanıklı çift rulmanlı yapıya sahip eksen teknolojili güçlü fanlar bulunuyor. Fan dönüşü türbülansı azaltmak için optimize edilirken, durma modu ise düşük sıcaklıklarda üç fanı da tamamen kapatıyor. Bunların altındaki bağımsız GPU ve bellek soğutma blokları, sıcaklıkları sıkı kontrol altında tutuyor.

TUF Gaming serisinin karakteristik özelliklerini taşıyan bu ekran kartında kullanılacak bileşenler dayanıklılık ve performansa göre seçildi. Birinci sınıf bobinler ve MOSFET’lere ek olarak askeri sınıf standartları karşılayan kapasitörler sayesinde TUF modelleri rakiplerinin önüne geçiyor. Auto-Extreme otomatik üretim süreci, bileşenlerin doğru monte ve sağlam monte edilmesini sağlıyor. Kartlar, gerektiğinde kusursuz bir şekilde performans sağladıklarından emin olmak için 144 saatlik zorlu onay testlerinden geçiyor.

Arka kısmın büyük bölümünü kaplayan metal plakada geniş bir havalandırma açıklığı da bulunuyor. Bu açıklık sıcak havanın GPU soğutucusuna geri dönmeden çıkış fanlarına iletilmesini sağlıyor. GPU’nun altındaki yuva ise işlemci ile ısı dağıtıcı arasında sürekli bir basınç uyguluyor. Giriş çıkış yuvalarında kullanılan paslanmaz çelik, bağlantı noktalarını koruyor ve kartın daha sağlam monte edilmesini sağlıyor. Kullanışlı bir konuma yerleştirilen Dual Bios anahtarı, yazılım kullanmadan kartın varsayılan performans profilini değiştirme imkânı veriyor.

Yeni NVIDIA Ampere mimarisi deneyimini en saf haliyle sunan ASUS Dual GeForce RTX 3070, performans ve sadeliği benzersiz bir şekilde birleştiriyor. Amiral gemisi ekran kartlarındaki gelişmiş soğutma teknolojilerinden yararlanan Dual, stil kadar malzeme kalitesine de önem vererek dengeli bir sistem için mükemmel bir tercih sunuyor.

Sade ön koruma, iş istasyonlarının ve özenle hazırlanan oyun sistemlerinin estetik görünümüne uyum sağlıyor. İki adet dayanıklı Eksen Teknolojili fan, yeterli hava akımı sağlamanın yanı sıra düşük sıcaklıklarda otomatik olarak tamamen duruyor. Auto-Extreme Teknolojisi, bileşenler üzerindeki termal zorlanmayı azaltıyor ve güçlü temizlik kimyasallarının kullanılmasını önlüyor. Sonuçta doğaya daha az etki eden ve daha az güç tüketimi kullanılan bir üretim süreci ortaya çıkıyor. Alüminyum arka plaka ve paslanmaz çelik giriş çıkış yuvası PCB’nin eğilmesini önlüyor.