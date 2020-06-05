Asus TUF Gaming A15 FA506 inceleme: Fiyat performans laptopu
Asus’un AMD Ryzen 4000 donanımı ve Nvidia RTX grafik kartına sahip, aynı zamanda gerçek anlamda dayanıklı bir laptop olan TUF Gaming A15 FA506 modelini detaylı bir şekilde inceledik. // Onur Binay-posta.com.tr
05 Haziran 2020, Cuma 12:47 Son Güncelleme:
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Asus, 2020 için tamamen yenilenen TUF Gaming serisinin bir parçası olarak mağazalarda bulabileceğiniz en rekabetçi oyun dizüstü bilgisayarlarından bazılarını sunuyor.
Hatta birkaç yıl önce Asus, premium ROG Gaming serisine göre biraz daha bütçeye uygun bir alternatifi olarak TUF Gaming dizüstü bilgisayar serisini piyasaya sürdü.
2020'nin ilk yarısında piyasaya sürülen FA506, 2019'un son derece popüler Asus TUF FX505 modellerini takip ediyor. Ancak donanım açısından çok daha iyi.
Tabii ki burada AMD'nin Ryzen 4000 H donanımı/işlemcisi, hem performans hem de verimlilik anlamında önceki nesil Ryzen 3000 H’ye göre önemli bir adım. Bununla birlikte, FA506’da dış tasarım ve ergonomi de geliştirilmiş. TUF'larda daha önce mevcut olmayan özellikler ve yapılandırma seçenekleri eklenmiş. Bir de daha rekabetçi fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.
Fiyatı ne kadar derseniz özelliklerine göre değişiyor. 7 bin TL’den başlayıp 11 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Evet çok ucuz değil ama yine de Asus G14 ya ROG Zephyrus modellerine kıyasla daha uygun fiyatlı.
Öte yandan, daha fazla harcama yapmak istiyorsanız, o zaman tabi ki de başka seçenekleriniz var. Yine Asus’un diğer modellerine bakabilirsiniz.
Artıları
- Önceki modellere göre daha temiz ve şık görünüm
- IPS 144 Hz ekran
- Özellikle zorlu yüklerde mükemmel performans
- Çok yönlü güç profilleri
Eksileri
- Biyometrik tarayıcı, metal yapı ve Thunderbolt 3 gibi daha üst düzey dizüstü bilgisayarlarda bulunan bazı özelliklerden yoksun
- Yüksek CPU / GPU sıcaklıkları
- Oyunlarda fan biraz gürültülü
Asus TUF Gaming A15 FA506 özellikleri
- 15.6 inç, 1920 x 1080 piksel, 144 Hz, IPS panel
- AMD Ryzen 7 4800H işlemci
- 6GB Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı
- 8 GB DDR4 RAM
- 512GB SSD