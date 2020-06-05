Asus TUF Gaming A15 FA506 inceleme: Fiyat performans laptopu

Asus, 2020 için tamamen yenilenen TUF Gaming serisinin bir parçası olarak mağazalarda bulabileceğiniz en rekabetçi oyun dizüstü bilgisayarlarından bazılarını sunuyor.

Hatta birkaç yıl önce Asus, premium ROG Gaming serisine göre biraz daha bütçeye uygun bir alternatifi olarak TUF Gaming dizüstü bilgisayar serisini piyasaya sürdü.

2020'nin ilk yarısında piyasaya sürülen FA506, 2019'un son derece popüler Asus TUF FX505 modellerini takip ediyor. Ancak donanım açısından çok daha iyi.

Tabii ki burada AMD'nin Ryzen 4000 H donanımı/işlemcisi, hem performans hem de verimlilik anlamında önceki nesil Ryzen 3000 H’ye göre önemli bir adım. Bununla birlikte, FA506’da dış tasarım ve ergonomi de geliştirilmiş. TUF'larda daha önce mevcut olmayan özellikler ve yapılandırma seçenekleri eklenmiş. Bir de daha rekabetçi fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

Fiyatı ne kadar derseniz özelliklerine göre değişiyor. 7 bin TL’den başlayıp 11 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Evet çok ucuz değil ama yine de Asus G14 ya ROG Zephyrus modellerine kıyasla daha uygun fiyatlı.

Öte yandan, daha fazla harcama yapmak istiyorsanız, o zaman tabi ki de başka seçenekleriniz var. Yine Asus’un diğer modellerine bakabilirsiniz.

Artıları

Önceki modellere göre daha temiz ve şık görünüm

IPS 144 Hz ekran

Özellikle zorlu yüklerde mükemmel performans

Çok yönlü güç profilleri

Eksileri

Biyometrik tarayıcı, metal yapı ve Thunderbolt 3 gibi daha üst düzey dizüstü bilgisayarlarda bulunan bazı özelliklerden yoksun

Yüksek CPU / GPU sıcaklıkları

Oyunlarda fan biraz gürültülü

Asus TUF Gaming A15 FA506 özellikleri

15.6 inç, 1920 x 1080 piksel, 144 Hz, IPS panel

AMD Ryzen 7 4800H işlemci

6GB Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı

8 GB DDR4 RAM

512GB SSD