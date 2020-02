Asus yeni kurumsal çözümlerini tanıttı

Asus’un global bazda 2019 yılı değerlendirmesini ve 2020 öngörülerini paylaşan Asus EEMEA Genel Müdürü Benjamin Yeh, “Asus olarak 1989 yılından bu yana, ürettiği tüm ürün gamıyla gelişen teknolojiye öncülük eden bir şirket olarak; teknoloji donanımı sağlayıcıları içinde dünya liderleri arasındayız. Global tüketici bilgisayar satış rakamları, Asus’un EEMEA bölgesinde oyuncu dizüstü bilgisayar pazarında birinci ve genel notebook segmentinde ise 3. sırada yer aldığını çok net şekilde gözler önüne seriyor. Asus’un dünya genelinde yaklaşık olarak 14.500 çalışanı bulunuyor, bu sayının 5000’i mühendis ve Ar-Ge ekibinden oluşuyor. Bu da Ar-Ge’ye her zaman global anlamda öncelik verdiğimizin bir göstergesi. Uzun yıllardır yakaladığımız büyümede her kullanıcıya hitap eden geniş ürün ailelerimizin payı çok büyük. Geniş ürün ailemizin en önemli parçalarından biri olan; Asus’un Republic of Gamers (ROG) markası altında uzun yıllardır ürettiği ve son dönemde de tüm dünyada yükselen bir trend haline gelen oyun bilgisayarlarında da ASUS ve ROG serisi dizüstü bilgisayarlarımız, dünya çapında 2’inci en büyük marka konumunda.”

Türkiye’de bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ve Türkiye pazarına çok önem verdiklerini ifade eden Benjamin Yeh, “Türkiye bizim için en büyük potansiyele sahip ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin genç nüfusa sahip oluşu, gelişen ve büyüyen bir pazara sahip olması bizim için çok değerli. Asus olarak; hem günlük yaşamda, hem de profesyonel iş dünyasında öncü teknolojilerle tüketicinin karşısına çıkıyoruz ve karşılaştığımız ilgi, Türkiye'deki kullanıcının teknolojiyi tümüyle benimsediğini ve hayatının tüm alanında etkin biçimde kullandığını çok net bir şekilde gösteriyor.

Kusursuz teknoloji ve tasarım için "İnanılmazın Peşinde" marka ruhuyla durmaksızın inovasyon içinde olan bir marka olarak, 2020 yılında Kurumsal serimizde de yeni nesil ürünlerimizi iş ortaklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

Toplantıda Türkiye pazarı ve Asus’un yeri konusunda bilgi veren Asus Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler ise, “Asus Türkiye olarak; 2020 yılında diğer ürün gamımızdan aldığımız güçle kurumsal ürünler pazarında da etkin bir oyucu olmak hedeflerimiz arasında. Özellikle tüm işletmelerin daima birinci önceliği olan bilgi ve veri tabanı güvenliğinden yola çıkılarak tasarlanan kurumsal ürün serilerimiz, üretkenlik açısından sunduğu avantajlarla da ön plana çıkıyor. Bugün sizlerin de yakından görme ve deneme imkanı bulacağınız ürünlerimizle kurumların farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamayı ve yüklerini hafifletmeyi hedefliyoruz.

“Gücünü yenilikten alan ve kaliteden ödün vermeyen bir şirket olarak teknolojide yaşanan hızlı değişimi çok yakından takip ediyoruz.” diyen Özge Kılıç Güler, “Teknoloji dünyası son 30 yılda eşsiz bir dönüşüm geçirdi. Türkiye pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteren ve bu ülkenin potansiyeline inanan Global bir şirket olarak, Türkiye'deki teknolojik gelişimin yaşamı kolaylaştırma ekseninde gerçekleştiğini memnuniyetle söyleyebilirim. Kuşkusuz bu gelişimin en büyük aktörlerinden biri de Asus. Kurumsal pazarda, 2020 yılından başlayarak takip eden 3 yıl içinde pazar payımızı yüzde 20 seviyelerine çıkartarak EEMEA bölgesindeki gücümüzü Türkiye kurumsal pazarında da göstermek istiyoruz ve tüm planlarımızı buna yönelik yapıyoruz.” şeklinde konuştu.