Asus, Zenbook serisinin yeni modellerini tanıttı: UX325, UX425 ve UM425
Asus, Zenbook serisinin yeni modelleri UX325,UX425 ve UM425‘i tanıttı. Peki Asus Zenbook serisinin yeni modelleri kullanıcılara neler sunuyor?
22 Haziran 2020, Pazartesi 22:32 Son Güncelleme:
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Asus, YouTube üzerinden düzenlediği online etkinlikte Zenbook serisinin yeni modellerini duyurdu. Ryzen 4000U serisi yonga seti kullanan bir VivoBook Flip dizüstü bilgisayar da sitede yer alan cihazlar arasında bulunuyor. Şirketin resmi internet sitesinde cihazların donanımlarına ait birçok bilgi yer alsa da fiyatlarına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Asus ZenBook (UM425)
Ekran: 14 inç, 1080p (250 nit ya da 400 nit)
İşlemci: AMD Ryzen 5 4500U / Ryzen 7 4700U
Grafik: AMD Radeon Vega
RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR4x 3.733 MHz
Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe 3.0 x2 SSD
Bağlantı noktaları: 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 HDMI 2.0, 1 MicroSD kart okuyucu
Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
Batarya: 67 Wh
Şarj: 65 W (USB Type-C)
Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0
Boyut: 12,5 x 8,3 x 0,6 inç
Ağırlık: 1,2 - 1,3 kg
Asus ZenBook 14 (UX425)
Ekran: 14 inç, 1080p (300 nit ya da 400 nit)
İşlemci: Intel Core i3-1005G1 / Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7
Grafik: Intel UHD / Intel Iris Plus
RAM: 8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR4x 3.200 MHz
Depolama: 2 TB’a kadar PCIe 3.0 x4, 1 TB PCIe 3.0 x2 ya da 32 GB Optane + 1 TB SSD
Bağlantı noktaları: 2 Thunderbolt 3 (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI, 1 MicroSD kart okuyucu
Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
Batarya: 67 Wh
Şarj: 65 W (USB Type-C)
Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0
Boyut: 12,5 x 8,2 x 0,5 inç
Ağırlık: 1,1 kg
Asus ZenBook 13 (UX325)
Ekran: 13 inç, 1080p (300 nit ya da 450 nit)
İşlemci: Intel Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7
Grafik: Intel UHD / Intel Iris Plus
RAM: 8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR4x 3.200 MHz
Depolama: 2 TB’a kadar PCIe 3.0 x4, 1 TB PCIe 3.0 x2 ya da 32 GB Optane + 1 TB SSD
Bağlantı noktaları: 2 Thunderbolt (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI, 1 MicroSD kart okuyucu
Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
Batarya: 67 Wh
Şarj: 65 W (USB Type-C)
Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0
Boyut: 11,9 x 8 x 0,5 inç
Ağırlık: 1 - 1,1 kg
Asus ZenBook Flip 13 (UX363)
Ekran: 13 inç, 1920 x 1080 piksel, 360 derece menteşe
İşlemci: Intel Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7
Grafik: Intel UHD / Intel Iris Plus
RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR4x 3.733 MHz
Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe NVMe 3.0 x2 SSD
Bağlantı noktaları: 2 Thunderbolt 3 (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI
Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
Batarya: 67 Wh
Şarj: 65 W (USB Type-C)
Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumperPad
Boyut: 12 x 8,3 x 0,6 inç
Ağırlık: 1,3 kg
Asus VivoBook Flip (TM420)
Ekran: 14 inç, 1080p
İşlemci: AMD Ryzen 3 4200U / Ryzen 5 4500U / Ryzen 7 4700U
Grafik: AMD Radeon Vega
RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR4x 3.200 MHz
Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe SSD
Bağlantı noktaları: 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 Audio Combo jak, 1 MicroSD kart okuyucu
Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
Batarya: 50 Wh
Şarj: 45 W (USB Type-C)
Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0 (isteğe bağlı)
Boyut: 12,8 x 8,7 x 0,7 inç
Ağırlık: 1,4 kg