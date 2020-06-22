Asus, YouTube üzerinden düzenlediği online etkinlikte Zenbook serisinin yeni modellerini duyurdu. Ryzen 4000U serisi yonga seti kullanan bir VivoBook Flip dizüstü bilgisayar da sitede yer alan cihazlar arasında bulunuyor. Şirketin resmi internet sitesinde cihazların donanımlarına ait birçok bilgi yer alsa da fiyatlarına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Asus ZenBook (UM425)

Ekran: 14 inç, 1080p (250 nit ya da 400 nit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 4500U / Ryzen 7 4700U

Grafik: AMD Radeon Vega

RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR4x 3.733 MHz

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe 3.0 x2 SSD

Bağlantı noktaları: 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 HDMI 2.0, 1 MicroSD kart okuyucu

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Batarya: 67 Wh

Şarj: 65 W (USB Type-C)

Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0

Boyut: 12,5 x 8,3 x 0,6 inç

Ağırlık: 1,2 - 1,3 kg

Asus ZenBook 14 (UX425)

Ekran: 14 inç, 1080p (300 nit ya da 400 nit)

İşlemci: Intel Core i3-1005G1 / Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7

Grafik: Intel UHD / Intel Iris Plus

RAM: 8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR4x 3.200 MHz

Depolama: 2 TB’a kadar PCIe 3.0 x4, 1 TB PCIe 3.0 x2 ya da 32 GB Optane + 1 TB SSD

Bağlantı noktaları: 2 Thunderbolt 3 (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI, 1 MicroSD kart okuyucu

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Batarya: 67 Wh

Şarj: 65 W (USB Type-C)

Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0

Boyut: 12,5 x 8,2 x 0,5 inç

Ağırlık: 1,1 kg

Asus ZenBook 13 (UX325)

Ekran: 13 inç, 1080p (300 nit ya da 450 nit)

İşlemci: Intel Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7

Grafik: Intel UHD / Intel Iris Plus

RAM: 8 GB / 16 GB / 32 GB LPDDR4x 3.200 MHz

Depolama: 2 TB’a kadar PCIe 3.0 x4, 1 TB PCIe 3.0 x2 ya da 32 GB Optane + 1 TB SSD

Bağlantı noktaları: 2 Thunderbolt (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI, 1 MicroSD kart okuyucu

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Batarya: 67 Wh

Şarj: 65 W (USB Type-C)

Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0

Boyut: 11,9 x 8 x 0,5 inç

Ağırlık: 1 - 1,1 kg

Asus ZenBook Flip 13 (UX363)

Ekran: 13 inç, 1920 x 1080 piksel, 360 derece menteşe

İşlemci: Intel Core i5-1035G1 / Core i7-1065G7

Grafik: Intel UHD / Intel Iris Plus

RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR4x 3.733 MHz

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe NVMe 3.0 x2 SSD

Bağlantı noktaları: 2 Thunderbolt 3 (40 Gbps’e kadar), 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps’e kadar), 1 Standart HDMI

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Batarya: 67 Wh

Şarj: 65 W (USB Type-C)

Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumperPad

Boyut: 12 x 8,3 x 0,6 inç

Ağırlık: 1,3 kg

Asus VivoBook Flip (TM420)

Ekran: 14 inç, 1080p

İşlemci: AMD Ryzen 3 4200U / Ryzen 5 4500U / Ryzen 7 4700U

Grafik: AMD Radeon Vega

RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR4x 3.200 MHz

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe SSD

Bağlantı noktaları: 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 Audio Combo jak, 1 MicroSD kart okuyucu

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Batarya: 50 Wh

Şarj: 45 W (USB Type-C)

Diğer özellikler: Stereo hoparlörler, IR kamera, sıralı mikrofonlar, NumberPad 2.0 (isteğe bağlı)

Boyut: 12,8 x 8,7 x 0,7 inç

Ağırlık: 1,4 kg