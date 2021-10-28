Asus, Zenbook UX325 ve UX425 modellerini duyurdu

13.9 mm incelikleriyle her çantaya kolaylıkla sığabilen dizüstü bilgisayarlar, 1.07kg (UX325) ve 1.13kg (UX425) ağırlıklarıyla sürekli hareket halinde olanlar için cazip bir model. Şarj adaptörü de epey hafif. UX325 ve UX425, 4 hücreli pilleri sayesinde 22 saate kadar kesintisiz bir şekilde kullanıma imkan tanıyor. Cihazlar, hızlı şarj özellikleri sayesinde sadece 49 dakika içinde pili %60 şarj düzeyine geri getiriyor. Zenbook 13 UX325 ve Zenbook 14 UX425, kompakt, ince ve ultra hafif olmalarına rağmen, Intel’in I7 1065G7 işlemcisinden güç alıyor.

OLED ekran teknolojisine sahip cihazlar, TÜV Rheinland tarafından verilen göz konforu sertifikalarıyla, gözleri mavi ışığın zararlı etkilerinden yüzde 70 daha fazla koruma garantisi veriyor. OLED ekranlar bu özellikleriyle, bilgisayar başında vakit geçiren küçük yaştaki çocuklar başta olmak üzere, herkes için daha güvenilir bir seçenek.







