Tasarım konusunda uluslararası bir kalite simgesi olarak kabul edilen Red Dot Tasarım Ödülleri; en iyi ürünlerin değerlendirildiği ‘Ürün Tasarımı’, yeni ürünlerin değerlendirildiği ‘Tasarım Konsepti’ ve tasarımcıların, ajansların ve şirketlerin değerlendirildiği ‘Markalar ve İletişim Tasarımı’ olarak üç ana kategoride düzenleniyor. Pandeminin gölgesinde gerçekleşen ve uluslararası tasarım uzmanlarından oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilen Red Dot Tasarım Ödülleri'ne 60 ülkeden 7.800 başvuru gerçekleşti. Ödül almaya hak kazanan ürünler, inovasyon seviyesi, işlevsellik, resmi kalite, uzun ömür ve ergonomi gibi kriterler göz önüne alınarak belirlendi.