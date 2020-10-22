Magazin Asya Gashi tabutta 7 saat kaldı

Asya Gashi tabutta 7 saat kaldı

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Asya Gashi tabutta 7 saat kaldı

Kosova’nın ‘Lady Gaga’sı olarak tanınan Asya Gashi, yeni şarkısı ‘Dillere Düşmüşsün’ ile dijital platformlarda yerini aldı.

22 Ekim 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Şarkıcı klip için Selim Akar’ın yönetmenliğinde kamera karşısına geçti.

Irkçılığa dikkat için çekilen klipte Asya Gashi, “Tabutlu sahnelerin çekimleri tam 7 saat sürdü. Daha önce ölülerin taşındığını öğrenince, ürktüm. İçerde panik atak geçirdim” dedi. Çekimlere Asya sakinleştirildikten sonra devam edildi.

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