Kosova’nın ‘Lady Gaga’sı olarak bilinen, bir ayağı İstanbul’da olan Asya Gashi, yeni şarkısı ‘Dillere Düşmüşsün’ ile ırkçılığa tepki göstermişti. Selim Akar’ın yönettiği klip bir tabut içindeki görüntüleriyle çarpıcıydı. Asya’nın bu çalışmasına Lady Gaga gibi dünyaca ünlü yıldızların prodüktörü Redone’den tebrik mesajı yağdı. Asya cevap olarak “Onur duydum” diye yazdı.

Panik atak geçirmişti

Asya Gashi, ırkçılığa dikkat çekilen ‘Dillere Düşmüşsün’ klibinin İstanbul’daki çekimlerinde korku dolu anlar yaşanmıştı. Senaryo gereği tabuta giren ünlü şarkıcı, panik atak geçirmişti. Ara verilen klip çekimleri daha sonra tabut kapağı açık olacak şekilde devam etmişti.

Asya Gashi - Dillere Düşmüşsün



