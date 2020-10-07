Asya isminin anlamı nedir? Asya isminin yanına ikinci isim konmalı mı?
Asya ismi Türkiye’de az kullanılan kız isimlerinden biridir. Kökeni Arapça olan ve ülkemizde çok fazla kullanılmayan Asya isminin anlamı merak ediliyor. Aynı zamanda Asya ismini tek başına çocuklarına vermek istemeyen anne ve babalar Asya isminin yanına ikinci isim arıyorlar. Peki, “Asya isminin anlamı nedir?”, “Asya isminin yanına ikinci isim konmalı mı? “
07 Ekim 2020, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Asya isminin anlamı anne ve baba olacak kişiler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde çok fazla popülerliği olmayan Asya isminin kökeni Arapçadan geliyor. 2 farklı anlamlara gelen Asya isminin anlamı şu şekilde geçiyor;
1. Doğu.
2. Dünyanın beş kıtasından en büyük ve en kalabalık olanı
Asya isminin özellikleri
Liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır. Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler. Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir. Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular.
Pozitif tarafları: Kararlı, kendine güvenen, ilerici bir yapısı vardır.
Negatif tarafları: Egoist, inatçı, agresif, patronluk taslayan, tembel, bağımlı.
Asya isminin yanına ikinci isim olarak aşağıda vermiş olduğumuz isim ve anlamlarını değerlendirebilirsiniz.
Asya isminin yanına kız isimleri
1- Aşa
Aşırı, aşkın, fazla.
2- Aşkım
Benim aşkım, sevdiğim insan, sevgilim anlamında kullanılan bir ad.
3- Âtik
Berrak, saf, değerli.
Asya isminin yanına erkek isimleri
1-Akburç
Güvenilir kale gibi olan kimse.
2- Akçabay
Temiz ve dürüst kimse.
3- Akçakaya
Beyaz kaya.