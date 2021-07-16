Türkiye At arabası ile gelen 2 kadın rögar kapağını çaldı

At arabası ile gelen 2 kadın rögar kapağını çaldı

Türkiye

At arabası ile gelen 2 kadın rögar kapağını çaldı

İstanbul Avcılar'da at arabası ile gezen 2 kadın bir apartmanın önünde durarak rögar kapağını çaldı.

16 Temmuz 2021, Cuma 09:47 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 06.50 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan apartmanın önünde gerçekleşti. At arabası ile gelen 2 kadın, sokak üzerinde gezmeye başladı.

Etrafta kimsenin olmadığından emin olan kadınlar, apartmanın önündeki rögar kapaklarını hedef olarak seçti. Söktükleri kapakları, at arabasına yükleyen 2 şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah apartmanın altındaki dükkanlarını açmak için gelen iş yeri sahipleri kapakların yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceldi. Yaşanan hırsızlığı gören dükkan sahipleri, kayıtlarla beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin şüphelileri, yakalamak için çalışmaları sürüyor. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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