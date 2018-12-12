Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, binicilik kulübü yetkilisi oyuncu Cemal Hünal'ın ifadesi alındı. Olay, geçen aylarda yaşandı.

Mazhar O.'nun bindiği ata ters yönden gelen Ayhan E.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Mazhar O. hayatını kaybetti.

OLAYDA KULÜBÜN KUSURU YOK

İfadesine başvurulan Cemal Hünal, kulüple bir bağı olmadığını sadece kendisine ait atların bakımını yaptığını ve binicilik dersi verdiğini anlattı. Olayda kulübün kusuru olmadığı kaydedildi.