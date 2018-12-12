At kazasında Cemal Hünal'ın ifadesi alındı

Oyuncu Cemal Hünal'ın, kendi atlarının bakımını yapıp binicilik eğitimi verdiği Mavi At Binicilik Merkezi'ndeki bir ata motosiklet çarptı

12 Aralık 2018, Çarşamba 08:43 Son Güncelleme:
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At kazasında Cemal Hünal'ın ifadesi alındı

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, binicilik kulübü yetkilisi oyuncu Cemal Hünal'ın ifadesi alındı. Olay, geçen aylarda yaşandı.

Mazhar O.'nun bindiği ata ters yönden gelen Ayhan E.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Mazhar O. hayatını kaybetti.

OLAYDA KULÜBÜN KUSURU YOK

İfadesine başvurulan Cemal Hünal, kulüple bir bağı olmadığını sadece kendisine ait atların bakımını yaptığını ve binicilik dersi verdiğini anlattı. Olayda kulübün kusuru olmadığı kaydedildi.

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