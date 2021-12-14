At yarışında üzücü kaza: 2 at öldü, 4 jokey ve 2 at da yaralandı
Hong Kong'da düzenlenen Hong Kong Uluslararası Koşusu'nda üzücü bir hadise yaşandı. Bir jokeyin dengesini kaybedip düşmesi sonucu arkasından gelen 3 jokey de atlarıyla beraber düştü. Kazada 2 ata ötanazi uygulanmak zorunda kalındı. 4 jokey ve 2 at daha yaralandı. Olay sonrası hayvanseverler ayağa kalktı. PETA, olayın korkunçluğuna dikkat çekeren at yarışının spor olmadığını ve bitmesi gerektiğini açıkladı.
14 Aralık 2021, Salı 11:02 Son Güncelleme:
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Son virajda yaşandı
Sha Tin Hipodromu'nda düzenlenen Hong Kong Uluslararası Koşusu sırasında korkunç bir kaza yaşandı. TRT'nin aktardığı habere göre; Son viraj dönülürken orta kulvardan dönen Amazing Star isimli at, jokeyi Lyle Hewitson ile birden yere düştü.
Jokeylerin durumu iyi, iki ata ötanazi uygulandı
Arkasından koşan Lucky Patch ve jokey Zac Purton da kazadan kaçamayıp yere yuvarlandı. Yere düşen atlara, arkadan koşan atların da çarpması sonucu yaşanan kazada dört jokey yaralandı. Jokeylerden üçü hastaneye kaldırıldı, hepsinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazada yaralan iki atın iyileşmesi beklenirken, iki ata ise ötenazi yapıldı.
Kısmi yas ilan edildi
Hong Kong Jokey Kulübü, yarış gününün geri kalanında yapılacak ödül törenlerinin sadeleştirileceğini ve milli marşların çalınmayacağını açıkladı.
PETA'dan açıklama
PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler) örgütü ise Twitter'dan şu videoyu paylaşarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Korkunç! Bu at, ayağı bacağından sarkarken koşmaya devam etti. Voyage King, HongKong 'da yarışırken ölümcül bir yaralanması geçirdikten sonra öldü At yarışı artık sonlandırılmalı!" denildi.
https://twitter.com/peta/status/1201926643960467459