At yarışında üzücü kaza: 2 at öldü, 4 jokey ve 2 at da yaralandı

Son virajda yaşandı

Sha Tin Hipodromu'nda düzenlenen Hong Kong Uluslararası Koşusu sırasında korkunç bir kaza yaşandı. TRT'nin aktardığı habere göre; Son viraj dönülürken orta kulvardan dönen Amazing Star isimli at, jokeyi Lyle Hewitson ile birden yere düştü.

Jokeylerin durumu iyi, iki ata ötanazi uygulandı

Arkasından koşan Lucky Patch ve jokey Zac Purton da kazadan kaçamayıp yere yuvarlandı. Yere düşen atlara, arkadan koşan atların da çarpması sonucu yaşanan kazada dört jokey yaralandı. Jokeylerden üçü hastaneye kaldırıldı, hepsinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazada yaralan iki atın iyileşmesi beklenirken, iki ata ise ötenazi yapıldı.

Kısmi yas ilan edildi

Hong Kong Jokey Kulübü, yarış gününün geri kalanında yapılacak ödül törenlerinin sadeleştirileceğini ve milli marşların çalınmayacağını açıkladı.

PETA'dan açıklama

PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler) örgütü ise Twitter'dan şu videoyu paylaşarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Korkunç! Bu at, ayağı bacağından sarkarken koşmaya devam etti. Voyage King, HongKong 'da yarışırken ölümcül bir yaralanması geçirdikten sonra öldü At yarışı artık sonlandırılmalı!" denildi.



