5-6 Şubat tarihlerinde yüz yüze gerçekleşen ATA AÖF sınav sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler, hafta sonunda üç oturum şeklinde düzenlenen sınav soru ve cevaplarına lms3.ataaof.edu.tr adresinden ulaşabilecekler. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5-6 Şubat tarihlerinde binlerce öğrencinin katılımıyla yüz yüze gerçekleşen ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir duyuru paylaşılmadı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen final sınavı sonuçları 6 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiye dayanarak ATA AÖF sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta itibariyle açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SORULARI CEVAPLARI YAYIMLANDI

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (09 Şubat 2022) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf adresini tıklayınız.’ ifadelerine yer verildi…