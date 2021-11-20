Binlerce ATA AÖF öğrencisi bugün ve yarın vize sınavına katılım gösteriyor. Güz yarı yılı sınavına yüz yüze giren öğrenciler 25-26 Aralık tarihlerinde de final sınavında ter dökecek. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sonuç tarihi açıklandı mı? İşte detaylar…

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz yarı yılı sınavları 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleşirken, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte daha önceki sınavlar göz önüne alındığında ATA AÖF vize sınavlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021

Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022

Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022

Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022

2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

ATA AÖF ders geçme notunda geçtiğimiz aylarda değişikliğe gidildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açık öğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, karar verildiği belirtildi. Buna göre, ATA AÖF’de ders geçme notu alt sınırı (FF sınırı) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarıldı.