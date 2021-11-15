Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama ile ATA AÖF sınavlarına ilişkin merak edilen birçok konu açıklığa kavuştu. Buna göre, güz dönemi ara sınavları önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF sınavları online mi? İşte yanıtı…

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre, güz dönemi ara sınavları 20-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

ATA AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ?

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sınavlar online yapılmıştı. Ancak bu yıl alınan kararla sınavlar yüz yüze olarak yapılacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek ATA AÖF güz dönemi ara sınavlarının sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı ancak sınava kısa süre kalması nedeniyle belgelerin bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

Sınav giriş belgelerinin yayınlamasının ardından, T.C. Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile fakültenin internet sitesine giriş yapan öğrenciler sınav giriş belgesinin çıktısını alabilecek.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

ATA AÖF ders geçme notunda geçtiğimiz aylarda değişikliğe gidildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açık öğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, karar verildiği belirtildi. Buna göre, ATA AÖF’de ders geçme notu alt sınırı (FF sınırı) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarıldı.