ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

On binlerce Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi 1-2 Aralık tarihleri arasında vize sınavına girdi. Öğrenciler ter döktükleri sınavın ardından ilk önce soru ve cevaplara yoğunlaştı. 3 Aralık'ta beklenen açıklama geldi, soru ve cevaplar yayınlandı. Bu gelişmenin ardından öğrenciler sonuçlara odaklandı. Günlerdir ""ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusu aratılıyor ve bir bilgi alınmaya çalışılıyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sonuçları sınavın ardından en geç 15 gün içerisinden açıklanıyor. Konu hakkında üniversiteden resmi bir açıklama yok. Geçen sene yapılan sınavın sonuçları 12. günde açıklanmıştı şimdi gözler yarında... Sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi'nden (OBS) öğrenebilirsiniz.

203 BİN 22 ÖĞRENCİ KATILDI

01-02 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Güz Dönemi Vize Sınavına toplam üç oturumda; 7 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 28 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 203 bin 22 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 1393 engelli öğrencimizden 558 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 3042 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde, üç oturumda, 1693 binada; 89 sınav merkez yöneticisi, 1691 bina sınav sorumlusu, 742 bina sınav sorumlusu yardımcısı, 1691 bina yöneticisi, 20 bin 817 salon başkanı, 23 bin 407 gözetmen ve 4474 yedek gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri de dahil edildiğinde yaklaşık 72 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.