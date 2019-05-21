ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? Tarih verildi mi?

11- 12 Mayıs tarihinde ATA AÖF Bahar dönemi final sınavı gerçekleşti. ATA AÖF sonuçları için geri sayım başladı. Yüz binlerce öğrencinin gözü kulağı Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin resmi sitesinde... Peki daha önceki sınav sonuçları ne zaman açıklanmıştı?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF sonuçları için Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok... Normalde sonuçlar 15 gün içinde açıklanıyor. Bir önceki sınav sonuçları 10 gün içinde açıklanmıştı şimdi beklentiler sonuçların 22 Mayıs'ta açıklanması yönünde... Soru ve cevaplara ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.