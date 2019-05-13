ATA AÖF Bahar dönemi final sınavı bu hafta sonu gerçekleşti. Ona binlerce öğrencisinin katılım sağladığı sınavın ardından soru ve cevaplar yayımlandı. Soru ve cevapları inceleyen adayların ana gündem maddesi şimdi sonav sonuçları...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF sonuçları için Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok... Normalde sonuçlar 15 gün içinde açıklanıyor. Bir önceki sınav sonuçları 10 gün içinde açıklanmıştı şimdi beklentiler sonuçların 22 Mayıs'ta açıklanması yönünde... Soru ve cevaplara ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI

BİRLİKTE ÖĞRENELİM SİSTEMİ

Belirli bir zaman ve mekanda bulunma zorunluluğu olmadan açıköğretim yolu ile eğitim fırsatı sunduğumuz ve nitelikli eğitim vermeyi görev edindiğimiz öğrencilerimizin karşısına yeni bir sistemle çıkıyoruz. Birlikte Öğrenelim Sistemi(BÖS); öğrencilerimizin örgün öğretimin sunduğu olanaklara benzer etkileşimli bir şekilde eğitim alabilmelerini amaçladığımız modüler bir sistemdir. İlk aşamada 8 modül ile açılan Birlikte Öğrenelim Sisteminde ilerleyen zamanlarda yeni modüller yer alacak ve var olan modüllerde iyileştirmeler yapılacaktır.

Birlikte Öğrenelim Sistemi ilk olarak aşağıda yer alan dört pilot programa açılmıştır.

Çocuk Gelişimi Önlisans

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Sisteme OBS ana sayfasında bulunan mavi renkli BÖS butonuna tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

Peki Modüllerde Neler Var?

Her Ünitede Bulunan Modüller

Ünite Görüntüleme: Her bir ünite için LMS’de olduğu gibi pdf formatındaki dokümanlar ile ünitenize çalışabilirsiniz.

Bizden Özet: Alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan özeti okuyup ünite hakkında ilave bir fikir edinebilirsiniz.

Ünite Anketi: Her bir ünite için hazırlanan ünite değerlendirme formunu doldurarak ünite dokümanı hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir ve kalite iyileştirme çalışmalarımıza katkı yapabilirsiniz.

Bazı Üniteler İçin Bulunan Modüller

Ünite Videosu: Üniteler için LMS’de olduğu gibi video ile ders anlatımını izleyebilirsiniz.

Soru-Cevap: Birçok ünite için ünite sonu değerlendirme sorularından farklı hazırlanmış sorulara cevap verebilir ve cevaplarınız için değerlendirmeleri görüntüleyebilirsiniz.

Cevaplı Kavrama Soruları: Açık uçlu olarak hazırlanan soruları ve bu soruların ders dokümanı olarak tasarlanmış cevaplarına erişebilirsiniz.

Kavram Sözlüğü: Üniteler içerisindeki kavramlar ve açıklamalarının yer aldığı dokümanları görüntüleyebilirsiniz.

Özetim: Uzman akademisyenler tarafından hazırlanan ünite özetlerine ilaveten ders dokümanlarını okuyarak kendi özetlerinizi oluşturabilirsiniz.