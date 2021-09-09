ATA AÖF yaz okulu sınavı sonucunda elde edilecek puan başarı notuna yüzde yüz oranında katkı sağlayacak. Bu nedenle de sınav Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için büyük önem taşıyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi olacak? İşte yanıtı…

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ATA AÖF yaz okulu sınavı 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30’da yapılacak.

2021 ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı 81 ilde yüz yüze gerçekleştirilecek.

COVİD POZİTİF VE TEMASLI ÖĞRENCİLER NASIL SINAV OLACAK?

Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda

Ülkemizde yapılan diğer tüm merkezi sınavlarda olduğu gibi gerekli tüm önlemler alınmış olup Sağlık Bakanlığınca verilen HES kodu kontrol yetkisi ile online olarak risk durumu kontrolü yapılmaktadır. Sınav günü ve öncesinde sistem üzerinde yapılan ve yapılacak olan bu kontroller ile riskli olduğu belirlenen öğrencilerimiz kesinlikle diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alınmayacaktır. Bu öğrencilerimiz COVID-19 pozitif ve COVID-19 temaslılar için daha önceden hazırlanmış salonlarda sınava alınacaklardır. Bu nedenle öğrencilerimizin herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yoktur. Sosyal medya üzerinden yapılan “HES kodu kontrolü yapılmıyor, hastalık taşıyan kişiler diğer insanlarla aynı salonlarda sınava giriyor.” şeklinde vb. paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.