Ata Demirer: Arkadaşlar benim haber değerim mi var ki?

Bu sırada gazetecileri fark eden komedyen, “Arkadaşlar benim haber değerim mi var ki?” diyerek, çıkıştı. Cadde'nin haberine göre; Ata Demirer, sorulara, “Böyle ayaküstü sohbet olmuyor. Bir gün tiyatroya gelin orada konuşalım” şeklinde cevap verdi.

Ata Demirer geçen haftalarda da Cihangir’deki bir kafedeydi.

Hemen komşu masasında ise Ferhan Şensoy ile kardeşi Derya Şensoy oturuyordu. Tam bir araya geliyorlardı ki, objektifleri fark edip vazgeçtiler.

Masadan masaya sohbet ettiler. Şensoy kardeşler, habercilerin gittiğini düşününce Ata Demirer’in yanına oturdu.

7 saat boyunca konuştular

Yaklaşık 7 saat konuştular. Derya Şensoy’un sevgilisi Sarp Levendoğlu aynı saatlerde Eskişehir’deydi.





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