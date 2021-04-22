Ata Demirer, deniz sezonunu açtı
Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu denizde aldı. Sosyal medyadan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
22 Nisan 2021, Perşembe 16:35 Son Güncelleme:
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Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte deniz sezonunu açtı. Demirer, denize girdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yaz aylarında balık tutmayı da seven Ata Demirer, tatil fotoğraflarını ve videosunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı.