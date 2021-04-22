Ata Demirer, deniz sezonunu açtı

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte deniz sezonunu açtı. Demirer, denize girdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yaz aylarında balık tutmayı da seven Ata Demirer, tatil fotoğraflarını ve videosunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı.

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