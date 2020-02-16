Magazin Ata Demirer tekne boyasına 50 bin TL harcadı

Ata Demirer tekne boyasına 50 bin TL harcadı

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Ata Demirer tekne boyasına 50 bin TL harcadı

Deniz tutkusuyla bilinen Ata Demirer, teknesinin bakımı için kesenin ağzını açtı.

16 Şubat 2020, Pazar 11:04 Son Güncelleme:
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Ünlü komedyen, yaza hazırladığı teknesinin boyama ve tamirat işlemleri için 50 bin lira harcadı. Ata Demirer’in ayrılık dedikodularına rağmen Alara Bozbey’le ilişkisine devam ettiği ve sevgililerin yazın birlikte tekne tatiline çıkacakları konuşuluyor.

Ata Demirer (47),Özge Borak’tan 2014’te boşanmış, bir yıllık yalnızlığına 2015’te Alara Bozbey ile nokta koymuştu. Ama 8 ayda ayrılmışlardı. Ocak 2018’de yeniden biraraya gelmişler, bu kez sadece bir ay mutlu olmuşlardı. Aşkta üçüncü etap ise aralıkta başlamış, barışa Ata Demirer’in annesi Ayten Kaçar vesile olmuştu.

Torun beklentisi

Sevgililer geçen hafta Ata Demirer’in ikinci adresi Bozcaada’daydı. Yakınları bu durumu ‘ön balayı’ olarak değerlendirmiş, Ayten Kaçar’ın artık torun istediğini iddia etmişti. 

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