Ata Demirer ve Aslı Turanlı ilişkisini ihanet mi bitirdi?

Aslı Turanlı, bir proje için görüşmeye gittiğini, bir ay içinde de bir film için Kıbrıs'ta çekimlere başlayacaklarını söyledi.

Komedyen Ata Demirer ile ayrıldıkları yönündeki haberleri doğrulayan genç oyuncu, bu konuda yorum yapmayacağını belirtti.

YÜZÜ ASILDI

"Ata Demirer'in kendisini aldattığı için ayrıldıkları" iddiasının sorulması üzerine biraz gerilen Aslı Turanlı, yüzü asık bir şekilde uzaklaştı.