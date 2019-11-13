Ata Demirer ve Şensoy kardeşler 7 saat sohbet etti
Ata Demirer Cihangir'de bir kafede, Ferhan Şensoy ve kardeşi Derya Şensoy ile masadan masaya sohbetleştiler.
Ata Demirer önceki gün Cihangir’deki bir kafedeydi.
Hemen komşu masasında ise Ferhan Şensoy ile kardeşi Derya Şensoy oturuyordu. Tam bir araya geliyorlardı ki, objektifleri fark edip vazgeçtiler.
Masadan masaya sohbet ettiler. Şensoy kardeşler, habercilerin gittiğini düşününce Ata Demirer’in yanına oturdu.
7 saat boyunca konuştular
Yaklaşık 7 saat konuştular. Derya Şensoy’un sevgilisi Sarp Levendoğlu aynı saatlerde Eskişehir’deydi.
Ali KESER/ POSTA