Ata Demirer ve Şensoy kardeşler 7 saat sohbet etti

Ata Demirer Cihangir'de bir kafede, Ferhan Şensoy ve kardeşi Derya Şensoy ile masadan masaya sohbetleştiler.

13 Kasım 2019, Çarşamba 08:01
A A
Ata Demirer ve Şensoy kardeşler 7 saat sohbet etti

Ata Demirer önceki gün Cihangir’deki bir kafedeydi.

Hemen komşu masasında ise Ferhan Şensoy ile kardeşi Derya Şensoy oturuyordu. Tam bir araya geliyorlardı ki, objektifleri fark edip vazgeçtiler.

Masadan masaya sohbet ettiler. Şensoy kardeşler, habercilerin gittiğini düşününce Ata Demirer’in yanına oturdu.

7 saat boyunca konuştular

Yaklaşık 7 saat konuştular. Derya Şensoy’un sevgilisi Sarp Levendoğlu aynı saatlerde Eskişehir’deydi.


Ali KESER/ POSTA

Sıradaki haber yükleniyor...