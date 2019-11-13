Ata Demirer ve Şensoy kardeşler 7 saat sohbet etti

Ata Demirer ve Şensoy kardeşler 7 saat sohbet etti Ata Demirer Cihangir'de bir kafede, Ferhan Şensoy ve kardeşi Derya Şensoy ile masadan masaya sohbetleştiler.