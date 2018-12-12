Ata Demirer, Türkiye’nin ilk interaktif şov programı ‘Hadi Be’ye konuk oldu. ‘Çiğ Köfteci Zekeriya Taştan’ rolü için bıyık bırakan Ata Demirer, “Çekim sonrası kestim. 5-10 gün sonra üzüldüm. Eksiklik hissetmeye başladım. Yeniden bıraktım. Bir süre daha böyle takılırım” dedi.

KİLOLU HALİ UYGUN

Ata Demirer şöyle konuştu:

“Çekimler Gökçeada’da gerçekleştiği için herkes ‘Yediler, içtiler, denize girdiler’ diye düşünmüş. Oysa öyle zannettikleri gibi olmadı. Sabah 06.00’da kalkıp akşam 20.00’ye kadar çekim yaptık. 2.5 dakikalık bir sahne bir gün sürdü. Bazen yemek bile yiyemeden 21.30 deyince yorgunluktan uyuya kaldık.”

Ata Demirer, Zeki Müren’in yaşlılığını oynamak istediğini söyleyip “O zamanlar çok kilo almıştı. Fiziksel olarak o dönemine uyabilirim” dedi. Ata Demirer sahne gösterilerinde yaptığı başarılı Zeki Müren taklidi ile dikkat çekiyor.

Bu haberi de okudular Ata Demirer kendi filmini izlemeye bakın nasıl gitti!

Haberin fotoğrafları için tıklayın "Hedefim Sensin" filminin galası yapıldı