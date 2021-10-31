Futbol Ata Demirer'den Sofiane Feghouli'ye büyük övgü

Ata Demirer'den Sofiane Feghouli'ye büyük övgü

Futbol

Ata Demirer'den Sofiane Feghouli'ye büyük övgü

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği maçta asist yapan Feghouli için Ata Demirer'den paylaşım geldi.

31 Ekim 2021, Pazar 23:15 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederken mücadele Sofiane Feghouli'den güzel bir asist geldi.  Müsabakayı 1-0 önde götüren sarı kırmızılılar, 73. dakikada Sofiane Feghouli'nin savunma arkasına attığı harika pasta Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 2-0 yaptı.

Sol ayağıyla Kerem'e harika bir pas çıkaran Feghouli, bu sezonki ilk asistini yaparken ünlü komedyen Ata Demirer'den övgü aldı.

Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bastonla bile gelse sokarım oyuna çıkarmam." dedi.

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