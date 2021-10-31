Ata Demirer'den Sofiane Feghouli'ye büyük övgü
Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği maçta asist yapan Feghouli için Ata Demirer'den paylaşım geldi.
31 Ekim 2021, Pazar 23:15 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederken mücadele Sofiane Feghouli'den güzel bir asist geldi. Müsabakayı 1-0 önde götüren sarı kırmızılılar, 73. dakikada Sofiane Feghouli'nin savunma arkasına attığı harika pasta Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 2-0 yaptı.
Sol ayağıyla Kerem'e harika bir pas çıkaran Feghouli, bu sezonki ilk asistini yaparken ünlü komedyen Ata Demirer'den övgü aldı.
https://twitter.com/atademirer/status/1454865067418206210
Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bastonla bile gelse sokarım oyuna çıkarmam." dedi.
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