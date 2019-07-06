Ata sporunu öğrenmek için kursa gidecekler

Bursa'daki Orhaneli Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursun dersleri, Mithat Demir tarafından kapalı spor salonu bahçesinde veriliyor.

İlk defa yapılacak bu çalışmanın gerçekleşmesi için sporculara her türlü desteği verdiklerini söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yiğitbaşı, "Ata sporu olan okçuluğu çocuklarımızın yaşatmasını istedik. Bu sporu öğrenen çocuklarımız da gelecek nesillere aktaracaktır. Sağlıklı ve güzel günler bizi bekliyor" dedi.

DHA



