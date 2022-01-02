Atagöz Tıp Merkezi, yeni binasında hasta kabulüne başladı

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu ve Op. Dr. Melih Türe tarafından 2004 yılında kurulan Özel Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi, Efes KBB’yi bünyesine katarak Bayraklı’da Stadyum Metro Durağı karşısında bulunan ana hizmet binasını taşıdı. Göz branşının yanında Kulak Burun Boğaz branşında da hizmet vermeye başlayan Atagöz ailesi, İzmir’e göz kulak oluyor.

Atagöz Kurucu Ortağı Prof. Dr. Safiye Yılmaz ise “18 yıllık geçmişi olan Atagöz, yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Efes KBB Tıp Merkezi’ni bünyemize dahil ettik ve Atagöz Tıp Merkezi olarak Stadyum Metro Durağı karşısında hasta kabulüne devam ediyoruz. Ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz hastalarımıza bundan sonra da hizmetimizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

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